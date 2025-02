Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Flikken Maastricht en Sisi

Alles over tv, series, films en podcasts

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij de NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Flikken Maastricht S19 (vrijdag 07/02 NPO 1) Misdaadserie over de in Limburg actieve politie-partners Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier). De finale van de vorige reeks eindigde met Wolfs die gewond raakte en Eva die werd aangereden. Bekijk de trailer.

Sisi S04 (vrijdag 07/02 NPO 2) Kostuumdrama dat zich afspeelt in het Oostenrijk van de 19e eeuw, over de liefdesrelatie tussen keizerin Sisi (Dominique Devenport) en keizer Frans Josef (Jannik Schümann). Het vierde seizoen is het laatste seizoen van de serie. Bekijk de trailer.

The Sommerdahl Murders S05 (zaterdag 08/02 NPO 3) Deense misdaadserie over rechercheur Dan Sommerdahl, die in een klein kustplaatsje misdrijven onderzoekt met zijn (ex-)vrouw en zijn collega. De eerste aflevering draait om de moord op een kermismedewerker. Bekijk de trailer.

Nog lopende series dit weekend...

The Bay S04 (zaterdag 08/02 NPO 2) De vondst van een lijk zorgt ervoor dat Dean het werk stil moet leggen. Manning twijfelt over zijn baan. Jenn en Karen ontdekken dat een getuige over zijn alibi heeft gelogen en gaan achter hem aan. Laatste twee afleveringen van het vierde seizoen.

Aanstaande films...

Kung-Fu Zohra (vrijdag 07/02 NPO 2) Actievolle dramafilm uit Frankrijk over een vrouw die lijdt onder het gewelddadige gedrag van haar man, maar hem omwille van hun jonge dochter niet wil verlaten. Ze wordt aangespoord om lessen te nemen in kungfu, zodat ze van zich af kan slaan.

Project Herbert (zaterdag 08/02 NPO 3) Komische kortfilm waarin veertigplusser Herbert door zijn moeder uit huis wordt gezet, waarna hij stuit een overspannen huizenmarkt. Door een fout belandt de volwassen man in een studentenhuis, waar hij vervolgens het leven op zijn kop zet.

Nieuwe series na het weekend...

Ellis (donderdag 13/02 NPO Plus) Britse misdaadserie waarin DCI Ellis (Sharon D. Clarke), met haar partner DS Harper (Andrew Gower) door het noordwesten van Engeland reist, waar ze op verschillende politiebureaus helpen met onderzoeken die zijn vastgelopen. Bekijk de trailer.

Nog lopende series na het weekend...

Cheaters (dinsdag 04/02 NPO 3) Fola zoekt steun bij Josh na een ontmoeting met haar ex. Na de schoolreünie neemt Esther een besluit over haar relatie met Josh. Josh bereidt een etentje voor, maar helaas voor hem moet hij de hulp van Zack en Fola inschakelen. Lees de recensie.