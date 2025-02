How I Left Opus Dei S01E01: zorgwekkende getuigenissen

© HBO

Dertien oud-leden van katholiek instituut zetten uiteen hoe ze in een penibele situatie belandden.

Het Opus Dei, opgericht in 1928, is een organisatie die deel uitmaakt van de katholieke kerk. De instelling heeft onder meer als doel om gewone mensen, leken, een heilig leven te laten leiden. Naast monniken, priesters en nonnen geeft Opus Dei diegenen met een normale baan de mogelijkheid om ook hun leven aan God te wijden. In How I Left Opus Dei komen dertien oud-leden aan het woord die zorgwekkende omstandigheden schetsen binnen de muren van het instituut.

De eerste aflevering is getiteld De Roeping, want nieuwe leden van Opus Dei zullen op een gegeven moment een boodschap van God ontvangen. Voor de camera vertellen vrouwen uit alle windstreken hoe dat werkt: mensen vanuit de organisatie dringen aan op de komst van een openbaring. Ze doen de suggestie dat het nu echt wel tijd zal zijn. Naïeve leden gaan erin mee; veinzen zo’n boodschap te hebben ontvangen. Ook haken oud-leden, uit onder meer Ierland, Mexico, Guatemala en Spanje, in op de devotie die van hen werd verwacht.

Eerst lijkt het nog alsof je je dagelijks leven (en werk) min of meer kan voortzetten. Op een gegeven moment word je opgedragen om aan zelfkastijding te doen, in het kader van de ‘spirituele invulling’ van je leven. Het Opus Dei wordt vaak vergeleken met een sekte, en die vergelijking komt ook sterk naar voren in How I Left Opus Dei. Jonge katholieken, bijvoorbeeld uit Madrid, worden gelokt met dagjes uit en leuke festiviteiten, om vervolgens in een ‘maalstroom’ te belanden.

Opvallend genoeg is dit bij lange na niet de eerste serie of film over dit onderwerp. Misschien zegt dat meer over hoe de katholieke kerk haar reputatie toch telkens weet te beschermen.