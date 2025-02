Wrong Side of the Tracks S04E01: bendegeweld en corruptive tiert (nog steeds) welig Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Tirso rouwt op zijn eigen manier om de dood van Irene, in seizoensopener die de wanhoop in Entrevías toont.

Aan het begin van het vierde seizoen is Irene (Nona Sobo) ineens weer springlevend. Althans, in de verbeelding van Tirso (José Coronado). De twee zitten aan tafel en grappen wat met elkaar. Als Gladys (Laura Ramos) later Tirso’s appartement binnenkomt, ziet ze dat hij oreert tegen een lege stoel. ‘Waarom laat niemand ons alleen?’, zegt hij geïrriteerd tegen Irene. Die scène is typisch voor de hoofdpersoon uit Wrong Side of the Tracks (Entrevías): Tirso is een binnenvetter die op zijn eigen manier rouwt.

© Netflix

Verderop in de aflevering arresteert Ezequiel (Luis Zahera) in Entrevías een mysterieuze man. De arrestant blijkt een adviseur die is ingehuurd door investeerders om samen met de gemeente en de politie de wijk leefbaarder te maken. Het addertje onder het gras? Een van de grote spoorloodsen zal omgebouwd worden tot een magazijn waar een bezorgservice gebruik van zal maken. Die bedrijvigheid zal veel banen opleveren, zegt de consultant tegen politiechef Amanda (Itziar Atienza). Ironisch genoeg merkt Pepe (Manuel Tallafé), die terug is uit Cadiz, eerder nog op dat Entrevías een shithole is – en waarom is niemand aan het werk?

© Netflix

Daarmee lijken de makers te suggereren dat de inwoners niet in de rij zullen staan voor het werk dat de loods zal opleveren. Ook worden in het vierde seizoen nieuwe cadetten geïntroduceerd die de doorgewinterde dienders moeten bijstaan. Dat levert frictie op. En als Ezequiel een verkoold lijk vindt, is Wrong Side of the Tracks in zekere zin terug bij af. Entrevías lijdt nog steeds onder bendegeweld en corruptie. En Tirso en entourage ogen wanhopiger dan ooit.