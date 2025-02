Sisi S04E01: smeuïg maar niet sentimenteel

Ook aristocraten dromen ironisch genoeg van een beter leven. Het vierde seizoen van Sisi begint op het Griekse eiland Corfu, waar de prinses (Dominique Devenport) door een verleidelijke jongeman een tattoo van een anker laat zetten. Ze is voor even weg van haar benauwende huwelijk met Frans Jozef (Jannik Schümann) en van de verplichtingen van het leven aan het hof in Beieren. Deze droom valt in duigen als Sisi tijdens een ritje met haar paard ernstig ten val komt. De prinses kan haar benen niet meer bewegen en al snel verschijnt Frans Jozef ten tonele.

Tegelijkertijd gaat het slecht met Sisi’s vader Max (Marcus Grüsser). Max is stervende. Omdat Sisi herstellende is, verzwijgt Frans Jozef deze uiterst belangrijke informatie voor haar. Nog zo’n teken aan de wand dat het leven zonder hem misschien wel prettiger is, bijvoorbeeld in die Griekse zon. Niettemin is ze kwaad als ze ontdekt dat haar vader is overleden. Ze had afscheid willen nemen en ontdekt ook iets merkwaardigs: Max heeft zijn familieslot vergokt. Een Franse edelman heeft het landgoed Possenhofen gewonnen dankzij een weddenschap bij de paardenraces.