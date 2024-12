The Agency: thrillerserie met Michael Fassbender heeft datum bij SkyShowtime

Eind vorige maand ging The Agency in première op de Amerikaanse televisie en inmiddels is ook bekend wanneer we de spionagethriller met Michael Fassbender (The Killer) in Nederland kunnen verwachten: vanaf maandag 10 februari is de serie te zien bij SkyShowtime. The Agency draait om een CIA-agent (Fassbender) die de opdracht heeft gekregen zijn undercover-identiteit op te geven en terug te keren naar London Station. Daar bloeit opnieuw een romance op tussen hem en de vrouw (Jodie Turner-Smith) die hij destijds achterliet, waarna hij ook samen met haar verwikkeld raakt in een spel van internationale intriges. Bijrollen zijn er voor Richard Gere (Primal Fear), Jeffrey Wright (Westworld), Katherine Waterson (Alien: Covenant) en Saura Lightfoot-Leon (American Primeval). De tiendelige spionagethriller werd geschreven door Jez Butterworth en John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow, Ford vs Ferrari) en de afleveringen werden geregisseerd door Joe Wright (Darkest Hour) en Philip Martin (Scoop).