Professor T: derde seizoen gaat in februari van start bij BBC First

Het derde seizoen van Professor T start volgende maand bij BBC First: de derde reeks gaat donderdag 13 februari bij de tv-zender in première, een week nadat de finale van het tweede seizoen wordt uitgezonden. Professor T volgt de excentrieke maar briljante criminoloog Jasper Tempest (Ben Miller uit Death in Paradise), die met zijn unieke inzichten en analyses de politie van Cambridge bijstaat. In seizoen drie heeft Lisa Donckers (Emma Naomi) promotie gemaakt binnen de politie, terwijl rechercheur Maiya Goswami (Sunetra Sarker) is aangesteld als nieuwe baas. En Goswami's stijl als leidinggevende is anders dan die van haar voorganger Christina Brand (Juliet Aubrey). Ook komen we meer te weten over wat er gebeurde op de avond dat de jonge Jasper zijn vader dood aantrof en de rol die zijn moeder Adelaide (Frances de la Tour) daarin speelde.