Kijktips voor het weekend: The Long Shadow, Will & Harper, Midsomer Murders en meer

Verder gaan komende week ook nieuwe seizoenen van Law & Order: Organized Crime (Star Channel) en The Way Home (Net5) van start op televisie.

Gyeongseong Creature S02 (vrijdag 27/09 Netflix) Zuid-Koreaanse horrorserie over een arme vrouw en een welgestelde man die in de kelder van een ziekenhuis stuiten op extreem schimmige praktijken: een geheime operatie levert uit hebzucht geboren monsters op.

Rez Ball (vrijdag 27/09 Netflix) Dramafilm over een basketbalteam in New-Mexico dat bestaat uit spelers met Inheems-Amerikaanse roots. Wanneer ze hun sterspeler verliezen moeten ze nog een tandje hoger schakelen om hun kampioensdroom levend te houden.

Will & Harper (vrijdag 27/09 Netflix) Documentaire waarin Will Ferrell en Harper Steele samen een 17-daagse roadtrip maken. Ze raakten ooit bevriend op de set van Saturday Night Live en praten onderweg onder meer over hoe Steele uit de kast kwam als trans vrouw.

Shooter (vrijdag 27/09 Videoland) Actieserie gebaseerd op de boeken van Stephen Hunter. In het eerste seizoen krijgt voormalig marinier Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe) de moord op een president in de schoenen geschoven. Het gaat om drie seizoenen. Lees hier meer.

Estonia (vrijdag 27/09 NPO 2) Scandinavische dramaserie van de scenaristen van Sorjonen en The Helsinki Syndrome, over (de nasleep van) de grote scheepsramp met de veerboot MS Estonia in 1994, waarbij toen ruim 800 mensen om het leven kwamen. Bekijk de trailer.

Midsomer Murders S24 (vrijdag 27/09 VRT 1) Britse misdaadserie over detectives John Barnaby (Neil Dudgeon) en Jamie Winter (Nick Hendrix). In de première leidt onenigheid over een erfenis tot een ingrijpend familiegeschil en zelfs een moord. Lees hier meer.

Wolfs (vrijdag 27/09 Apple TV+) Misdaadfilm waarin George Clooney en Brad Pitt na de Ocean’s-trilogie opnieuw samen te zien zijn. Ze spelen twee ‘fixers’ die altijd alleen werken maar noodgedwongen de handen ineen moeten slaan als hun levens in gevaar komen.

The Long Shadow (zaterdag 28/09 Canvas) Waargebeurde misdaadserie waarin detective Dennis Hoban (Toby Jones) de jacht opent op een seriemoordenaar die bekend kwam te staan als de Yorkshire Ripper. Tevens met Lee Ingleby en David Morrissey. Lees hier meer.

Zina (zaterdag 28/09 NPO 3) Met veel humor gevulde dramaserie over vijf vriendinnen met Marokkaanse roots. Vanaf 22.00 uur wordt het eerste seizoen (acht afleveringen) herhaald, in aanloop naar het tweede seizoen, dat komende dinsdag van start gaat. Lees de recensie.

Meg 2: The Trench (zondag 29/09 Netflix) Sciencefictionfilm uit 2023, waarin duiker Jonas Taylor (Jason Statham) weer deelneemt aan een missie in de oceaan, waar ze niet alleen de grote Megalodon-haaien aantreffen, maar ook een aantal andere prehistorische beesten.

Uzumaki (zondag 29/09 HBO Max) Japanse animatieserie voor volwassenen, gebaseerd op de mangaboeken van Junji Ito. Het verhaal speelt zich af in een dorpje waar de inwoners hun verstand verliezen terwijl ze geobsedeerd raken door spiraalvormen die overal opduiken.

The Way Home S02 (maandag 30/09 Net5) Familiedrama waarin Kat (Chyler Leigh) met haar tienerdochter noodgedwongen intrekt bij haar moeder (Andie MacDowell). Wanneer de dochter op de boerderij van grootmoeder in de vijver valt, gebeurt er iets onverklaarbaars.

Zina S02 (dinsdag 01/10 NPO 3) Drama van de maker van Rotown, over vijf vriendinnen met Marokkaanse roots. In seizoen twee staat influencer Lamya (Asma El Mouden) centraal: haar emancipatie komt in het geding wanneer ze een man ontmoet. Bekijk de trailer.

Tim Dillon: This Is Your Country (dinsdag 01/10 Netflix) Special van komiek Tim Dillon, die dient als een soort parodie op oude daytime-talkshows als Jerry Springer. Hij gaat daarbij met gasten en het publiek in discussie over thema's als immigratie, OnlyFans en Crypto.

Making It in Marbella (dinsdag 01/10 Netflix) Scandinavische realityserie over de Zweedse makelaars van het succesvolle makelaarskantoor Homerun Brokers. De werknemers strijden om de grootste topaanbiedingen op de luxe vakantiebestemming Marbella in Spanje.

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (dinsdag 01/10 Netflix) Door Tim Burton geregisseerde fantasyfilm uit 2016 waarin Jake (Asa Butterfield uit Sex Education) verzeild raakt op een school voor bijzondere kinderen. Eva Green speelt het hoofd van de school.

1917 (dinsdag 01/10 Netflix) Door Sam Mendes geregisseerde oorlogsfilm uit 2016, waarin twee Britse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog op pad worden gestuurd om een extreem belangrijke boodschap af te leveren. De film is gemonteerd als één onafgebroken shot.

Boyz n the Hood (dinsdag 01/10 Netflix) Debuutfilm van regisseur John Singleton uit 1991, over een aantal vrienden die opgroeien tussen het bendegeweld in het zuiden van Los Angeles. Laurence Fishburne speelt een wijze vader die ze wat verstand probeert bij te brengen.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (dinsdag 01/10 Netflix) Romantische scifi-film van regisseur Michel Gondry uit 2004, waarin Joel (Jim Carrey) ontdekt dat zijn ex (Kate Winslet) via een speciale procedure haar herinneringen aan hem uit haar geheugen heeft gewist.

Room (dinsdag 01/10 Netflix) Psychologische dramafilm van Lenny Abrahamson uit 2015, over een vrouw (Brie Larson) die al zeven jaar lang gevangen zit in een kamer en daar ook beviel van een zoontje. Als ze ontsnappen ziet haar zoon voor het eerst de buitenwereld.

Saving Private Ryan (dinsdag 01/10 Netflix) Oorlogsdrama van Steven Spielberg uit 1998, waarin kapitein John Miller (Tom Hanks) een speciale missie krijgt: hij moet met zijn mannen een onbekende soldaat wiens broers al om het leven zijn gekomen in veiligheid brengen.

Dr. Death S02 (dinsdag 01/10 Star Channel) Dramaserie waarin journalist Benita (Mandy Moore) valt voor een briljante chirurg (Édgar Ramírez) waar ze een item over maakt. Tijdens hun relatie begint ze dingen te vermoeden en stuit ze op duistere zaken. Bekijk de trailer.

Law & Order: Organized Crime S04 (woensdag 02/10 Star Channel) Spin-off van Law & Order: Special Victims Unit waarin Christopher Meloni opnieuw te zien is als Elliot Stabler. Dean Norris uit Breaking Bad maakt zijn debuut als een broer van Elliot. Lees hier meer.

Unsolved Mysteries S05 (woensdag 02/10 Netflix) Reboot van de documentaireserie uit de jaren tachtig. Ook in deze nieuwe versie gaan de makers op zoek naar de waarheid achter raadselachtige verdwijningen, schokkende moorden en bovennatuurlijke verschijnselen.

Chef’s Table: Noodles (woensdag 02/10 Netflix) Nieuw seizoen van het kookprogramma, dat ditmaal helemaal in het teken staat van noodles. Met vier chefs van over de hele wereld duiken de makers in het culturele belang en de verschillende culinaire bereidingswijzen.

Love is Blind S07 (woensdag 02/10 Netflix) Realityshow gepresenteerd door Vanessa en Nick Lachey, waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar in het echt zien.

Knokke Off (woensdag 02/10 VRT 1) Belgische dramaserie over een stel tieners met rijke ouders in het kustplaatsje Knokke. Nieuweling Daan (Eliyha Altena) maakt kennis met Alex (Willem De Schryver) en diens vriendin Louise (Pommelien Thijs). Lees de recensie.

Heartstopper S03 (donderdag 03/10 Netflix) Coming-of-age-serie waarin de zachtaardige Charlie (Joe Locke) een romance beleeft met zijn populaire klasgenoot Nick (Kit Connor). Olivia Colman, die Nicks moeder speelt, is in dit seizoen niet te zien. Bekijk de trailer.

Strul (donderdag 03/10 Netflix) Komische misdaadfilm uit Zweden waarin een onhandige verkoper ten onrechte wordt veroordeeld voor moord. Hij probeert vervolgens zijn onschuld te bewijzen maar stuit dan op corruptie binnen de politie en criminele samenzweringen.

Everyone But Us S02 (donderdag 03/10 NPO Plus) Tragikomische serie over een Zweeds stel (Alba August en Björn Gustafsson) dat dolgelukkig is, maar wel een probleem heeft: het wil maar niet lukken zwanger te raken. Ze worden gesteund door vrienden en familie.

Salem’s Lot (donderdag 03/10 HBO Max) Bovennatuurlijke horrorfilm gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King. Schrijver Ben Mears (Lewis Pullman) keert terug naar de plaats waar hij opgroeide, en ontdekt dat een vampier het stadje in zijn greep heeft.