Law & Order: Organized Crime: vierde seizoen start in oktober op Star Channel

Het vierde seizoen van Law & Order: Organized Crime komt naar Star Channel: vanaf 2 oktober zie je elke woensdag een dubbele aflevering bij de zender. De spin-off van Law & Order: Special Victims Unit volgt rechercheur Elliot Stabler (Christopher Meloni), die aan de slag gaat bij een speciale politie-eenheid in New York. In het vierde seizoen maken we onder meer kennis met de broer van Elliot: de door Dean Norris (Breaking Bad) gespeelde Randall Stabler. Ook keert Ellen Burstyn (The Exorcist) opnieuw terug als Bernadette, de moeder van de Stablers. In de première van seizoen vier krijgt Elliot te maken met grote veranderingen in zijn werk- en privéleven, nadat hij terugkeert van een gevaarlijke undercoveropdracht. Ondertussen huurt Ayanna Bell (Danielle Moné Truitt) een AI-specialist in wiens nieuwe programma de toekomst van politieonderzoek voorgoed zou kunnen veranderen. Het seizoen bestaat uit dertien afleveringen.