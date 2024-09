Estonia S01E01: groots opgezet, ambitieus drama

© Fisher King / Beta Film

Knap gemaakte dwarsdoorsnede van een grote scheepsramp in 1994 is de duurste Finse televisieproductie uit de geschiedenis.

Het verhaal rondom het zinken van de ferry MS Estonia (die voer van Tallinn naar Stockholm) in 1994 kent gelijkenissen met dat van de Titanic. Vooral omdat je eigenlijk niet verwacht dat zo’n groot schip zo snel zoveel water kan maken. Bij de tragedie, die plaatsvond in de Baltische Zee, kwamen destijds 852 mensen om het leven. Estonia is een historische hervertelling van deze gebeurtenis, uitgesmeerd over acht afleveringen.

In de eerste aflevering prevaleert de chaos wanneer nieuws over het gezonken schip Stockholm bereikt, waar mensen hun familieleden staan op te wachten. Priester Mikaela Karlsson (Cecilia Milocco) is opgeroepen om mensen in de terminal bij te staan, maar heeft geen enkele informatie die ze met de wachtenden kan delen. Dat blijkt te maken te hebben met achterkamertjesgekonkel: de Zweedse en de Estse overheid proberen bepaalde zaken onder het tapijt te vegen. Terwijl de reddingsoperatie nog in volle gang is, wordt een loods echter al gevuld met levenloze lichamen.

Estonia is groots opgezet en oogt als een knap gemaakte dwarsdoorsnede van een ramp. Het is de duurste Finse televisieproductie (de acht afleveringen kostten gezamenlijk zo’n vijftien miljoen euro) uit de geschiedenis. Het televisiedrama is bedacht door Miikko Oikkonen, de scenarist die eerder al furore maakte met de detectivereeks Sorjonen. Met verve maakt Oikkonen de spanning tijdens de reddingsoperatie invoelbaar, zonder dat het een gimmick wordt. Estonia draait namelijk wel om overheidsfalen en om risico’s die niet serieus genomen werden.

Dit alles wordt belicht vanuit een keur aan perspectieven en is vakkundig gemonteerd. Dat voortdurende geschakel tussen plaatsen van handeling en sleutelpersonages sorteert een overweldigend effect. Niet alleen Karlsson en haar lotgenoten moeten snel handelen, maar de kijker ook.