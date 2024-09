Heartstopper: trailer voor derde seizoen van Netflix-serie

Het derde seizoen van de Britse coming-of-age-serie moet het wel stellen zonder Olivia Colman (Wicked Little Letters), die het te druk had met andere projecten.

Het derde seizoen van het Britse coming-of-age-drama Heartstopper verschijnt donderdag 3 oktober op Netflix. De serie draait om de relatie tussen de zachtaardige Charlie (Joe Locke) en zijn populaire klasgenoot Nick (Kit Connor). In het derde seizoen hebben de twee een aantal belangrijke dingen die ze aan elkaar moeten vertellen, terwijl het einde van de zomervakantie nadert en ze zich realiseren dat het komende schooljaar niet alleen leuk maar ook uitdagend gaat worden. Naast Locke en Connor bestaat de vaste cast uit onder anderen Yasmin Finney, William Gao en Corinna Brown. Olivia Colman, die in de vorige seizoenen gestalte gaf aan de moeder van Nick, is dit seizoen echter afwezig: de actrice had het tot haar eigen spijt te druk met andere projecten. Heartstopper is gebaseerd op de gelijknamige beeldroman van schrijver en illustrator Alice Oseman, die ook zelf verantwoordelijk was voor deze televisieverfilming.