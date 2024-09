Zina: tweede seizoen vanaf oktober te zien bij de NPO

De serie Zina keert binnenkort terug met een tweede seizoen, dat vanaf 1 oktober elke dinsdag te zien is op NPO 3 en NPO Start. Het tevens met humor gevulde drama draait om vijf Marokkaans-Nederlandse vriendinnen die lief en leed delen. In seizoen twee staat het verhaal van influencer Lamya (Asma El Mouden) centraal. Haar emancipatie komt in het geding wanneer ze een man ontmoet. Er lijkt sprake van een huwelijk, maar of dit doorgaat is nog maar de vraag. De andere meiden hebben bovendien zo hun eigen zorgen: Sofia (Jouman Fattal) gaat op zoek naar haar vader, Amal (Soumaya Ahouaoui) wordt in beslag genomen door haar zwangerschap, Samira (Sofia Yousfi) laat voorzichtig liefde toe in haar leven en Nisrine (Dunya Khayame) lijkt een nieuwe liefde te hebben gevonden op een onverwachte plek. Een van de drijvende krachten achter Zina is scenarist Fadua El Akchaoui, tevens bekend van het eerder dit jaar verschenen Rotown.