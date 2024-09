Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Estonia

© Fisher King / Beta Film

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Estonia (vrijdag 27/09 NPO 2) Scandinavische dramaserie van de scenaristen van Sorjonen en The Helsinki Syndrome, over (de nasleep van) de grote scheepsramp met de veerboot MS Estonia in 1994, waarbij toen ruim 800 mensen om het leven kwamen. Bekijk de trailer.

Zina (zaterdag 28/09 NPO 3) Met veel humor gevulde dramaserie over vijf vriendinnen met Marokkaanse roots. Vanaf 22.00 uur wordt het eerste seizoen (acht afleveringen) herhaald, in aanloop naar het tweede seizoen, dat komende dinsdag van start gaat. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

Ten minste houdbaar tot S02 (vrijdag 27/09 NPO 1) Mila en Job zijn het kleutergedrag van hun ouders zat en schakelen hulp in van een coach. Paul overweegt een tweede leg. Anna trekt in in de aanleunflat van haar moeder en krijgt er te maken met een bemoeizuchtige buurvrouw.

Grantchester S08 (zaterdag 28/09 NPO 2) Cathy probeert Will op te vrolijken door samen naar een expositie te gaan, maar het wordt een onverwacht enerverend uitje met een demonstratie, diefstal en moord. Will wil Geordie helpen met de zaak, maar worstelt ook met zijn trauma.

Wisting S03 (zaterdag 28/09 NPO 3) Na het voorval met Tommy is rechercheur Wisting geen stap verder gekomen in het onderzoek naar de ontvoering. Vader Andrew wordt opgeroepen voor verhoor op het politiebureau, maar dan krijgt hij een boodschap van de ontvoerder.

Laura H. (zondag 29/09 NPO 3) In het Pieter Baan Centrum heeft Laura het gevoel dat er voor het eerst mensen naar haar luisteren zonder over haar te oordelen. Het helpt haar om zich meer voor de rechtszaak belangrijke details van haar ontsnapping te herinneren. Lees de recensie.

Startende series na het weekend...

Zina S02 (dinsdag 01/10 NPO 3) Drama van de maker van Rotown, over vijf vriendinnen met Marokkaanse roots. In het tweede seizoen staat influencer Lamya (Asma El Mouden) centraal: haar emancipatie komt in het geding wanneer ze een man ontmoet. Bekijk de trailer.

Everyone But Us S02 (donderdag 03/10 NPO Plus) Tragikomische serie over een Zweeds stel (Alba August en Björn Gustafsson) dat dolgelukkig is, maar wel een probleem heeft: het wil maar niet lukken zwanger te raken. Ze worden ondertussen gesteund door vrienden en familie.

Nog lopende series na het weekend...

Agent (dinsdag 01/10 NPO 3) Joe moet zich als de bliksem naar Stockholm haasten wanneer acteurs Magnus Millang en David Dencik plotseling verdwijnen van de set van een Zweedse filmproductie. Door al deze chaos vergeet hij echter welke belangrijke dag het vandaag is.

De Ring (donderdag 03/10 NPO 1) Max is nu ook betrokken bij het onderzoek naar de dood van Simon, die vermoord is met een priem. Anna zweert tegenover Roos dat ze hem niet in zijn keel gestoken heeft, maar Roos vindt dat steeds moeilijker om te geloven. Lees ons interview.