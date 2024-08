Shooter: actieserie met Ryan Phillippe komt naar Videoland

De serie Shooter werd vorig jaar uit het aanbod van Netflix verwijderd, maar binnenkort is het drama te zien bij Videoland, dat op vrijdag 27 september alle drie de seizoenen aan het vod-aanbod toevoegt. Shooter is een bewerking van de boeken die Stephen Hunter schreef over scherpschutter en ex-marinier Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe). In het eerste seizoen krijgt Swagger de moord op een president in de schoenen geschoven, in het tweede seizoen heeft een collega-sluipschutter (Josh Stewart) het op zijn oude leger-unit voorzien, en in het derde seizoen stuit Swagger op nieuwe informatie omtrent de dood van zijn vader. Cynthia Addai-Robinson (Spartacus) speelt een FBI-agent die Swagger onderzoekt en Omar Epps (House) is te zien als zijn oude leidinggevende. Overigens werd het boek waar het eerste seizoen op is gebaseerd (Point of Impact) eerder al bewerkt tot een speelfilm met Mark Wahlberg als Swagger.