Rez Ball: prima casting; zouteloze formule Netflix

In de kern is dit drama over een Navajo basketbalteam een goede film, maar de voorspelbaarheid van het verhaal zit de kwaliteit van het acteerwerk wel in de weg.

Sportfilms moeten het vaak hebben van goede casting en een goed script. Simpelweg omdat dit soort drama’s bijna altijd dezelfde beproefde formule volgen: sportteam probeert na enkele tegenslagen kampioen te worden. Hedendaagse films over de oorspronkelijke inwoners van Noord-Amerika draaien bijna altijd om de beproevingen die deze gemarginaliseerde gemeenschappen meemaken: armoede, alcoholisme, drugs. Navajo filmmaker Sydney Freeland verenigt deze twee subgenres in Rez Ball. Met een high school basketbalteam (The Chuska Warriors uit New Mexico) dat zich moet herpakken nadat hun sterspeler Nataanii (Kusem Goodwind) zelfmoord pleegt, misschien wel ingegeven door de dood van zijn moeder en zus, die vorig basketbalseizoen werden doodgereden door een dronken automobilist.

Rez Ball volgt dus onmiskenbaar twee formules. Met het team, onder leiding van aanvoerder Jimmy (Kauchani Bratt), dat op weg gaat naar de state final in Albuquerque. Sublieme shots van de ruige omgeving, normaliter de plaats van handeling van westerns, onderschrijven waar alle personages vandaan komen. Rez Ball komt uit de koker van Sterlin Harjo, de scenarist die bekend is van Reservation Dogs. Zijn personages, met Jimmy in het bijzonder, voelen waarachtig aan, uit het leven gegrepen. Ook is het van belang dat hij spirituele Navajo tradities integreert in het scenario: de nieuwe assistent-coach onderwerpt de spelers aan rituelen, die moeten bijdragen aan hun spel.

In de kern is dit drama een prima film. Het is alleen spijtig dat verhalen van bijvoorbeeld de Navajo niet eens op een originelere manier belicht kunnen worden. In veel opzichten voelt Rez Ball aan als iets wat je al eerder hebt gezien. En dat komt dus omdat Freeland kiest voor die twee formules. Dat moet je als kijker dan maar voor lief nemen.