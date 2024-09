The Long Shadow: Britse misdaadserie start in september op Canvas

Het Britse true-crime-drama The Long Shadow is vanaf zaterdag 28 september te zien op Canvas. De serie draait om de vijf jaar durende zoektocht naar Peter Sutcliffe, beter bekend als de Yorkshire Ripper. In de eerste aflevering stuit de politie van Leeds op het stoffelijk overschot van de jonge moeder Wilma McCann, waarna rechercheur Dennis Hoban (Toby Jones uit Mr Bates vs The Post Office) op de zaak wordt gezet. Ondertussen komt aan de andere kant van de stad het huwelijk van Emily en Sydney Jackson (gespeeld door Katherine Kelly en Daniel Mays) onder grote druk te staan door hun financiële problemen. Ook Lee Ingleby (Inspector George Gently) en David Morrissey (Sherwood) zijn te zien. The Long Shadow werd geschreven door George Kay, de medebedenker van Lupin die tevens meeschreef aan het eerste seizoen van Killing Eve. De reeks is een bewerking van het boek Wicked Beyond Belief van Michael Bilton en bestaat uit zeven afleveringen.