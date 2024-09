Will & Harper: ontroerende roadmovie

© Netflix

Will Ferrell bevraagt zijn beste vriend Harper Steele over hoe het is om als trans vrouw uit de kast te komen in lieflijke documentaire.

Toen komedieschrijver Harper Steele (ze heette voorheen Andrew) uit de kast kwam als trans vrouw, reageerde acteur Will Ferrell, één van haar beste vrienden, geenszins geschokt. Maar Ferrell wil wel graag weten wat trans zijn voor haar betekent, en waarom ze nu pas, later in haar leven, verdergaat als vrouw. Steele wil op haar beurt haar boezemvriend bevragen over hoe hij hun vriendschap nu ziet. Tijdens een roadtrip worden al deze vragen, evenals een keur aan andere dilemma's, op ontroerende wijze beantwoord.

Dat ontroerende begint al aan het begin van de film. Ferrell heeft het voor even, als hij het heeft over Steele voor haar transitie, over Andrew, en over ‘hem, maar schakelt al snel glunderend over naar ‘haar’ als hij het over Harper heeft.

© Netflix

Steele en Ferrell leren elkaar kennen op de set van Saturday Night Live. Steele begint daar in 1995 als scenarist en groeit later door tot hoofdschrijver; Ferrell wordt als acteur één van de uithangborden van de sketchreeks. Will & Harper gaat in die zin ook zijdelings over de komediegemeenschap, met cameo’s van Tim Meadows, Will Forte (foto onder), Kristen Wiig, Tina Fey en noem maar op.

© Netflix

Maar het leukste zijn Steele’s bespiegelingen. Ze hield in het verleden erg van sport (een mannenwereld) en spendeerde graag tijd in gore barretjes bij gore tankstations (onvervalste bastions van masculiniteit). In gesprek met Ferrell vraagt ze zich af: hoe moet ik nu zien te laveren tussen de bro’s; tussen de jongens. Dat is ook het waardevolle aan de film: Ferrell is eigenlijk een exponent van de kijker, die laat zien dat we echt nog lang niet alles weten van hoe het is om trans vrouw te zijn. Zo’n vriend zou je iedereen willen wensen.