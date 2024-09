Dr. Death: tweede seizoen gaat in oktober van start op Star Channel

Het tweede seizoen van Dr. Death gaat begin volgende maand van start op Star Channel: vanaf 1 oktober zie je elke dinsdag een dubbele aflevering. De tweede reeks van de anthologie draait om de charmante chirurg Paolo Macchiarini (Édgar Ramírez uit American Crime Story), die ook wel bekendstaat als de Miracle Man vanwege zijn experimenten met kunstmatige organen gemaakt van stamcellen en plastic. Er bloeit een romance op tussen hem en journalist Benita Alexander (Mandy Moore uit This Is Us) terwijl zij hem onderzoekt voor een tv-special. Alexander begint echter aan zijn praktijken te twijfelen als een aantal van zijn patiënten onverwacht sterven. Wat begon als een veelbelovend verhaal over medische innovatie, ontrafelt zich nu tot een duistere zoektocht naar de waarheid: is Paolo een briljante pionier of een gewetenloze oplichter? De reeks bestaat net als het eerste seizoen weer uit acht afleveringen.