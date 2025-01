Kijktips voor het weekend: Nightbitch, The Trauma Code, Strike en meer

© Searchlight Pictures

Vanaf donderdag kun je bij Netflix kijken naar de eerste vier seizoenen van Yellowstone en op die dag gaat tevens de Dexter-prequel Original Sin van start bij SkyShowtime.

The Trauma Code: Heroes on Call (vrijdag 24/01 Netflix) Medische dramaserie afkomstig uit Zuid-Korea. Een tactloze maar ervaren oorlogsarts arriveert om een traumacentrum op te zetten. Op vakkundige wijze vormt hij zijn team om tot originele denkers die levens redden.

Shafted (vrijdag 24/01 Netflix) Romantische komedieserie uit Frankrijk over vier vrienden van middelbare leeftijd, die in het hedendaagse Parijs worstelen met problemen op het gebied van liefde, leven en carrière en ondervinden dat het niet altijd meevalt om een man te zijn.

The Sand Castle (vrijdag 24/01 Netflix) Psychologische dramafilm afkomstig uit Libanon, over een vader en moeder die samen met hun twee kinderen stranden op een verlaten eiland. Terwijl ze uit alle macht proberen te overleven, worden ze ingehaald door hun verleden.

Kong: Skull Island (vrijdag 24/01 Netflix) Avonturenfilm uit 2017, die zich afspeelt aan het begin van de jaren zeventig. Een groep wetenschappers en een groep soldaten reizen naar het nog niet in kaart gebrachte Skull Island, waar ze stuiten op King Kong en andere monsters.

Something in the Water (vrijdag 24/01 Netflix) Britse survivalthriller over een stel vrienden die afreizen naar het Caribisch gebied om daar een huwelijk bij te wonen. Het uitje verandert in een nachtmerrie als ze ergens midden in de oceaan stranden op een plek vol met haaien.

C.B. Strike: The Ink Black Heart (vrijdag 24/01 HBO Max) Misdaadserie gebaseerd op een boekenreeks van Harry Potter-auteur J.K. Rowling. Privédetective Strike en zijn collega onderzoeken de dood van een animator die veel last had van een stalker. Lees de recensie.

Nightbitch (vrijdag 24/01 Disney+) Zwartkomische horrorfilm over een huismoeder (Amy Adams) die wordt meegezogen in de sleur van haar thuissituatie, waarna haar leven plots een surrealistische wending neemt en er letterlijk een beest in haar loskomt. Bekijk de trailer.

This Is The Tom Green Documentary (vrijdag 24/01 Amazon) Documentairefilm over het leven en de carrière van de Canadese komiek Tom Green, die in de jaren negentig doorbrak op MTV. Vanaf dinsdag 28 januari is ook zijn nieuwe stand-up-special I Got A Mule! te zien.

The Good Ship Murder (vrijdag 24/01 BBC First) Britse misdaadserie over een oud-agent die nu de kost verdient als zanger op een cruiseschip. Als er aan boord van het schip iemand wordt vermoord, ziet hij zich genoodzaakt om toch weer in actie komen. Lees de recensie.

Vera S13 (vrijdag 24/01 VRT 1) Britse misdaadserie met Brenda Blethyn als detective-inspecteur Vera Stanhope. De dertiende reeks markeert de terugkeer van acteur David Leon als DI Joe Ashworth, die voor het laatst te zien was in het vierde seizoen. Lees de recensie.

The Bay S04 (zaterdag 25/01 NPO 2) Britse misdaadserie met Marsha Thomason (Lost) als DS Jenn Townsend. In de première van seizoen vier probeert ze het vertrouwen te winnen van een familie die net een gezinslid heeft verloren in een vreselijke huisbrand. Lees de recensie.

Perfect Match (zaterdag 25/01 Netflix) Romantische dramaserie uit China, waarin een rijke vrouw met haar vijf dochters van Luoyang naar Bianjing verhuist, waar ze een nieuw bestaan probeert op te bouwen. Daarnaast probeert ze elke dochter ook aan een geliefde te helpen.

The Brokenwood Mysteries S05 (zaterdag 25/01 BBC First) Misdaadserie uit Nieuw-Zeeland, waarin detective Mike Shepherd (Neill Rea) en zijn partner Kristin Sims (Fern Sutherland) samen misdrijven onderzoeken in het pittoreske plaatsje Brokenwood. Lees hier meer.

Devil’s Diner (zondag 26/01 Netflix) Horrorserie uit Vietnam, over een mysterieuze chef-kok in een afgezonderd deel van de stad. Hij bereidt daar bovennatuurlijke gerechten voor die die diepste wensen van zijn gasten vervullen, maar daarvoor betalen ze wel een hoge prijs.

Journey 2: The Mysterious Island (zondag 26/01 Netflix) Actiefilm uit 2012, die dient als vervolg op Journey to the Center of the Earth. Tiener Sean (Josh Hutcherson) reist met zijn stiefvader (Dwayne Johnson) naar het mythische eiland waar zijn opa (Michael Caine) zich bevindt.

Ready Player One (maandag 27/01 Netflix) Avonturenfilm uit 2018 van Steven Spielberg, waarin een groot deel van de arme mensen in de digitale wereld van een computerspel leeft. Een jongen (Tye Sheridan) gaat op zoek naar door de gamemaker verstopte ‘easter eggs’.

Paradise (dinsdag 28/01 Disney+) Thrillerserie van de maker van This Is Us, waarin Xavier Collins (Sterling K. Brown uit This Is Us) wordt beschuldigd van de moord op de president (James Marsden) die hij als beveiligingshoofd had moeten beschermen. Bekijk de trailer.

The Fall of Diddy (dinsdag 28/01 HBO Max) Vierdelige documentaire over de val van rapper en muziekmagnaat Sean ‘P. Diddy’ Combs. Ruim dertig betrokkenen doen hier een boekje open over zijn vermeende gewelddadige en seksueel grensoverschrijdende gedrag.

The Hooligan (woensdag 29/01 Netflix) Poolse misdaadserie waarin de 17-jarige Kuba probeert om op het rechte pad te blijven. Dat wordt echter steeds lastiger als zijn vader, een gewelddadige voetbalsupporter, uit de gevangenis komt en opnieuw zijn leven beïnvloedt.

American Manhunt: O.J. Simpson (woensdag 29/01 Netflix) Vierdelige documentaire van de maker van American Manhunt: Boston Marathon Bombing, waarin men terugblikt op de het grote mediacircus rond O.J. Simpson, die in 1995 terechtstond voor een dubbele moord.

Six Nations: Full Contact S02 (woensdag 29/01 Netflix) Documentaireserie die een kijkje geeft achter de schermen bij de teams die meedoen aan het Guiness Zeslandentoernooi, waar gestreden wordt voor het recht om zich het beste rugbyteam van Europa te mogen noemen.

Mythic Quest S04 (woensdag 29/01 Apple TV+) Werkplekkomedie van de makers van It’s Always Sunny In Philadelphia, met Rob McElhenney als gamedeveloper met grootsheidwaan die in toom gehouden moet worden door zijn introverte programmeur (Charlotte Nicdao).

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (woensdag 29/01 Disney+) Animatieserie over de superheld uit de Marvel Comics, die verder niets te maken heeft met de films. In de wereld van deze serie is Norman Osborn de mentor van de jonge Peter Parker en niet Tony Stark.

Yellowstone S01-04 (donderdag 30/01 Netflix) Moderne westernserie waarin rancher John Dutton (Kevin Costner) zijn gigantische grondgebied moet beschermen tegen allerlei interne en externe bedreigingen. De eerste vier (van de vijf) seizoenen zijn te zien. Lees de recensie.

The Recruit S02 (donderdag 30/01 Netflix) Spionageserie van de maker van Castle en The Rookie, over de jonge Owen Hendricks (Noah Centineo), die als jurist werkt voor de CIA. In het aanstaande seizoen gaat Hendricks op een gevaarlijke missie in Korea. Bekijk de trailer.

Mo S02 (donderdag 30/01 Netflix) Komische serie over een Palestijnse vluchteling (komiek Mohammed Amer) die zich met zijn familie heeft gevestigd in Houston, Texas. Aan de start van seizoen twee probeert hij vanuit Mexico terug in Amerika te komen. Bekijk de trailer.

Glad IJs (donderdag 30/01 Viaplay TV) Tragikomische misdaadserie uit België, die mede geïnspireerd werd door het werk van regisseurs Joel en Ethan Coen (Fargo). Het drama volgt een erg disfunctionele familie waarvan de rijke patriarch wordt ontvoerd. Lees de recensie.

You’re Cordially Invited (donderdag 30/01 Amazon) Filmkomedie waarin Margot (Reese Witherspoon) het huwelijk van haar zus heeft geregeld. De locatie blijkt op die dag echter ook geboekt te zijn door Jim (Will Ferrell), waarna wordt besloten de plek gewoon maar te delen.