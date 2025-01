Vera S13E01: kille relaties die gaandeweg ontdooien

Een oude bekende dient zich aan in het dertiende seizoen van Vera. Rechercheur Joe Ashworth (David Leon) maakt zijn rentree. Ashworth stond tot aan het vierde seizoen aan Vera’s (Brenda Blethyn) zijde, maar verdween ineens en Aiden Healy (Kenny Doughty) nam zijn plaats in. Healy is echter naar Australië verhuisd en Ashworth is terug en heeft een opdracht meegekregen. De politietop wil dat hij onderzoekt of Vera’s afdeling zich wel aan de regels houdt. Dat het van meet af aan rommelt tussen de twee oud-collega’s laat zich wel raden. Ashworth betoont zich een vervelende bemoeial, die zich uitspreekt over procedures en zelfs over Vera’s dienstauto, de welbekende Ranger Rover: 'Hoeveel kost die antieke bolide wel niet jaarlijks aan onderhoud?', vraagt hij zich openlijk af.