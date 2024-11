Dexter: Original Sin: Dexter-prequel vanaf eind januari te zien bij SkyShowtime

De misdaadserie Dexter: Original Sin is vanaf donderdag 30 januari te zien bij SkyShowtime. Original Sin is een prequel op het originele Dexter (momenteel te zien op Netflix) en draait om de jongere jaren van seriemoordenaar Dexter Morgan (Patrick Gibson). Hij loopt aan het begin van de jaren negentig stage bij de politie van Miami, terwijl hij ondertussen zijn moordlustige neigingen onder controle probeert te houden. Christian Slater (Mr. Robot) speelt zijn pleegvader Harry Morgan en Michael C. Hall (Six Feet Under) zelf is te horen als vertelstem. In de serie zien we ook jongere versies van bekende personages (Debra, Maria LaGuerta, Angel Batista, Vince Masuka), plus een compleet nieuw personage gespeeld door Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer). De prequel wordt gemaakt door Clyde Phillips, die verantwoordelijk was voor de eerste vier seizoenen van Dexter en de recente opvolger New Blood.