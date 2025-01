Yellowstone S01E01: onvervalste Americana Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Paramount Network

Bedenksel van Taylor Sheridan (Hell or High Water; Wind River) met een hoofdrol voor Kevin Costner is een melodramatische hedendaagse western.

Oliewinning, familieveten en gesteggel over land: Yellowstone heeft alle ingrediënten van een eigentijds Amerikaans epos. De serie draait om de Dutton-clan, die wordt aangevoerd door John Dutton (Kevin Costner). De familie beheert al een eeuwigheid een gigantische ranch in de Amerikaanse staat Montana. Maar er zijn kapers op de kust: zo grenst het gebied aan een reservaat, en de oorspronkelijke bewoners van deze bergachtige regio willen hun land terug. Daarnaast speelt ook veeteelt, houtkap en oliewinning een rol. Kortom, John en zijn volgelingen wonen op een plek waar veel geld te verdienen valt – en dat is in televisiedrama’s vaak geen goed teken.

Yellowstone – vernoemd naar het nationale park waar de Duttons ook naast wonen – is een bedenksel van Taylor Sheridan. Deze acteur, bekend van Sons of Anarchy , ‘schoolde’ zich om tot scenarist en schreef sindsdien een keur aan films en televisieseries die je zonder twijfel kan scharen onder de noemer Americana, zoals Hell or High Water (2016) en Wind River (2017). Precies dat is Yellowstone : een uiterst Amerikaans verhaal dat draait om de frontier, om modern kolonialisme; een verhaal dat raakt aan de kern van de problematische Verenigde Staten – het idee dat pioniers maar annexeerden en annexeerden en dat dat resulteerde in het ongerieflijke kapitalistische systeem.

© Paramount Network

Sheridan denkt in die zin groots. Hoewel hij melodrama ook niet schroomt: in de eerste aflevering is al te zien dat Johns zoon Kayce (Luke Grimes) woont op het reservaat met zijn vrouw en kind. Kortom: hij steunt de bedrijvigheid van zijn vader niet. Ook introduceert de showrunner andere interessante personages: Kelly Reilly speelt Johns gewiekste dochter; Wes Bentley zijn zoon, een strafpleiter; Danny Huston een miljardair die voornemens is om Johns land af te pakken. Misschien is het sleutelwoord van Yellowstone wel genadeloosheid. Op genadeloze wijze doodt Costners personage in de eerste aflevering een paard dat gewond is geraakt na een ongeluk.

© Paramount Network

Daarmee zet Sheridan meteen de toon en lijkt hij te fluisteren: dit verhaal kan niet in majeur eindigen, net zoals het sprookje dat de Verenigde Staten heet.