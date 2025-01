The Recruit: trailer voor tweede seizoen van thrillerserie van Netflix Netflix , Serie , Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

In het tweede seizoen van de spionagethriller van Alexi Hawley (The Rookie) raakt advocaat Owen Hendricks (Noah Centineo) verwikkeld in een spionageplot in Zuid-Korea.

De spionagethriller The Recruit keert eind deze maand terug naar Netflix met een tweede seizoen: de nieuwe reeks is vanaf donderdag 30 januari bij de vod-dienst te zien. De trailer laat nog weinig zien van de nasleep van de finale van het eerste seizoen (hoe liep het af met Max?), maar focust zich vooral op de nieuwe missie van Owen Hendricks (Noah Centineo), die als jurist werkt voor de CIA. In dit seizoen belandt Hendricks in Zuid-Korea, waar hij verstrikt raakt in een gevaarlijk spionagespel. Hij realiseert zich echter dat de grootste dreiging misschien wel van binnenuit zijn eigen agentschap komt. Een van de nieuwe hoofdrollen in de serie is voor Teo Yoo (Past Lives), die gestalte geeft aan een agent van de Koreaanse geheime dienst. Ook Felix Solis (Ozark) en James Purefoy (The Following) werden aan de cast toegevoegd.