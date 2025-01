Shafted (Super Mâles) S01E01: Parijse mannen op het hakblok Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

In suffe Franse komedieserie besluit een mannelijke vriendengroep hun ‘toxistische masculiniteit te verdrijven’, omdat hun levens niet gaan zoals ze zouden willen.

De Parijse vrienden Cédric (Manu Payet), Tom (Antoine Gouy), Jérémie (Vincent Heneine) en Tonio (Guillauma Labbé) doen mee aan een cursus die hen leert ‘toxische masculiniteit uit hun leven te verdrijven’. Testosteron verblindt hun oordeelvermogen en is ogenschijnlijk de reden dat hun carrières en/of relaties haperen. Neem Cédric, een nerdy illustrator wiens vriendin hem enige tijd geleden verliet. Hij denkt dat ze terugkomt; zijn vrienden weten wel beter. Het lijkt erop dat zijn ‘writer’s block’ heeft doorgebloed in zijn relatie. Tijdens een beeldbelgesprek focust de camera op zijn werk van de laatste tijd: krabbels in de vorm van penissen.

De mannen lijden allemaal onder hun mannelijkheid, is de suggestie in Shafted (Super Mâles). Tonio is artistiek leider bij een reclamebureau. Hij neemt in de eerste aflevering ontslag omdat hij in het vervolg zijn baan moet delen met een vrouw. Hij gedraagt zich voor de buitenwereld als een onvervalste alfaman, maar laat thuis over zich heen lopen, door zijn vrouw (Olga Kurylenko), dochter en dienstmeid. Deze serie, geregisseerd door Noémie Saglio, pretendeert alsof het vandaag de dag moeilijk is om een heteroseksuele (witte) man te zijn in Frankrijk, en zet de hoofdpersonages neer als adolescente ventjes zonder richtingsgevoel.

© Gael Turpo / Netflix

Op zich zit daar een kern van waarheid in. Misschien weten vrouwen in deze tijd wel beter wat ze willen. Maar tegelijkertijd heeft al dat gezever over MeToo, woke en genderemancipatie in Shafted ook weer iets ironisch: we moeten ons er misschien niet al te druk over maken, toch? Of wel? Het probleem is evenwel dat die ironie niet grappig is. Neem een scène waarin een vrouw een seksspeeltje in haar vagina draagt terwijl haar kinderen de slaapkamer in komen stormen, en manlief al stuntelend probeert het speeltje met een afstandsbediening uit te zetten – die voelt achterhaald aan. Net als Tonio’s gezever over ‘discriminatie tegen een witte heteroman’.

© Gael Turpo / Netflix

Er zullen ongetwijfeld goede grappen bestaan over nieuwe genderverhoudingen en de verandering van de wijze waarop we kijken naar rollen binnen relaties. Die vind je in Shafted echter niet.