The Brokenwood Mysteries: vijfde seizoen gaat in januari van start bij BBC First

Het vijfde seizoen van de Nieuw-Zeelandse misdaadserie The Brokenwood Mysteries is vanaf zaterdag 25 januari te zien op BBC First. Momenteel kun je bij de tv-zender elke zaterdag kijken naar het vierde seizoen van het luchtige televisiedrama over politie-inspecteur Mike Shepherd (Neill Rea) en zijn collega-rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland). In de première van de vierde reeks overlijdt er iemand aan boord van de 'spooktrein' attractie op de kermis: is de man van schrik om het leven gekomen of is er een andere verklaring? Later in het seizoen stuiten Shepherd en Sims nog op een dode bruid in een rivier, een aan een hartaanval overleden man met verdacht veel cafeïne in zijn lichaam en een oude man in een ziekenhuis die geëlektrocuteerd lijkt te zijn. The Brokenwood Mysteries werd bedacht en ontwikkeld door Tim Balme, die als acteur onder meer bekend is van de Peter Jackson-film Braindead. Op de Nieuw-Zeelandse televisie ging eerder dit jaar het tiende seizoen van de serie in première.