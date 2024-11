Paradise: thrillerserie met Sterling K. Brown komt in januari naar Disney+

Beveiligingshoofd Xavier Collins (Sterling K. Brown uit This Is Us) ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de moord op president Cal Bradford (James Marsden).

De nieuwe thrillerserie Paradise, die in Amerika verschijnt bij streamingdienst Hulu, is hier in Nederland vanaf dinsdag 28 januari te zien bij Disney+. Paradise speelt zich af in een rustige gemeenschap waar enkele van 's werelds meest prominente individuen wonen. Maar die rust wordt bruut verstoord wanneer de president (James Marsden) dood wordt aangetroffen en een onderzoek begint waarbij heel veel op het spel staat. Sterling K. Brown speelt het hoofd van de presidentiële beveiliging, die verdacht wordt van de moord als blijkt dat hij de laatste persoon is die de president levend zag. Verdere rollen zijn er voor onder meer Julianne Nicholson (Mare of Easttown), Sarah Shahi (Person of Interest) en Nicole Brydon Bloom (The Gilded Age). Paradise werd ontwikkeld door Dan Fogelman, die ook met Brown werkte aan de serie This Is Us.