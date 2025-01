Nightbitch: genrefilm met een pregnant thema

Jij wilde toch de zorg voor het kind? Jij koos er toch voor om je carrière op te offeren? Maar zo simpel is het niet, laat Mother doorschemeren. Adams’ personage snakt bijvoorbeeld naar een warme douche zonder interventies van Son. Husband gedraagt zich als hij thuis is evenwel als een tweede kind dat zelfs begint te zeuren als de melk op is – waarom ga je zelf niet even met hem naar de supermarkt, zegt Mother gedecideerd. Gaandeweg transformeert de moeder tot de Nightbitch. Letterlijk: Mother wordt een teef die in de nachtelijke uren door de straten raast met andere viervoeters.

Er lijkt zelfs een staart uit Adams' onderrug te groeien. Het drama over een moedeloze moeder verandert op een gegeven moment in een onvervalste genrefilm. Met een thema dat tot de verbeelding spreekt: het lot van ouderschap. En ook: het feit dat vrouwen vaak het leeuwendeel van de zorg dragen, en dat dat als vanzelfsprekend wordt gezien in de maatschappij. Het is alleen spijtig dat Heller, bekend van onder meer Can You Ever Forgive Me? (2018) en A Beautiful Day in the Neighborhood (2019), de premisse van haar film, over een moeder die bijna hondsdol wordt, niet in de slotakte laat culmineren in een implosie.