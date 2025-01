Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Yellowstone

© Paramount Network

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

The Trauma Code: Heroes on Call (vrijdag 24/01 Netflix) Medische dramaserie afkomstig uit Zuid-Korea. Een tactloze maar ervaren oorlogsarts arriveert om een traumacentrum op te zetten. Op vakkundige wijze vormt hij zijn team om tot originele denkers die levens redden.

Shafted (vrijdag 24/01 Netflix) Romantische komedieserie uit Frankrijk over vier vrienden van middelbare leeftijd, die in het hedendaagse Parijs worstelen met problemen op het gebied van liefde, leven en carrière en ondervinden dat het niet altijd meevalt om een man te zijn.

The Sand Castle (vrijdag 24/01 Netflix) Psychologische dramafilm afkomstig uit Libanon, over een vader en moeder die samen met hun twee kinderen stranden op een verlaten eiland. Terwijl ze uit alle macht proberen te overleven, worden ze ingehaald door hun verleden.

Kong: Skull Island (vrijdag 24/01 Netflix) Avonturenfilm uit 2017, die zich afspeelt aan het begin van de jaren zeventig. Een groep wetenschappers en een groep soldaten reizen naar het nog niet in kaart gebrachte Skull Island, waar ze stuiten op King Kong en andere monsters.

Something in the Water (vrijdag 24/01 Netflix) Britse survivalthriller over een stel vrienden die afreizen naar het Caribisch gebied om daar een huwelijk bij te wonen. Het uitje verandert in een nachtmerrie als ze ergens midden in de oceaan stranden op een plek vol met haaien.

Perfect Match (zaterdag 25/01 Netflix) Romantische dramaserie uit China, waarin een rijke vrouw met haar vijf dochters van Luoyang naar Bianjing verhuist, waar ze een nieuw bestaan probeert op te bouwen. Daarnaast probeert ze elke dochter ook aan een geliefde te helpen.

Devil’s Diner (zondag 26/01 Netflix) Horrorserie uit Vietnam, over een mysterieuze chef-kok in een afgezonderd deel van de stad. Hij bereidt daar bovennatuurlijke gerechten voor die die diepste wensen van zijn gasten vervullen, maar daarvoor betalen ze wel een hoge prijs.

Journey 2: The Mysterious Island (zondag 26/01 Netflix) Actiefilm uit 2012, die dient als vervolg op Journey to the Center of the Earth. Tiener Sean (Josh Hutcherson) reist met zijn stiefvader (Dwayne Johnson) naar het mythische eiland waar zijn opa (Michael Caine) zich bevindt.

Na het weekend...

Ready Player One (maandag 27/01 Netflix) Avonturenfilm uit 2018 van Steven Spielberg, waarin een groot deel van de arme mensen in de digitale wereld van een computerspel leeft. Een jongen (Tye Sheridan) gaat op zoek naar door de gamemaker verstopte ‘easter eggs’.

The Hooligan (woensdag 29/01 Netflix) Poolse misdaadserie waarin de 17-jarige Kuba probeert om op het rechte pad te blijven. Dat wordt echter steeds lastiger als zijn vader, een gewelddadige voetbalsupporter, uit de gevangenis komt en opnieuw zijn leven beïnvloedt.

American Manhunt: O.J. Simpson (woensdag 29/01 Netflix) Vierdelige documentaire van de maker van American Manhunt: Boston Marathon Bombing, waarin men terugblikt op de het grote mediacircus rond O.J. Simpson, die in 1995 terechtstond voor een dubbele moord.

Six Nations: Full Contact S02 (woensdag 29/01 Netflix) Documentaireserie die een kijkje geeft achter de schermen bij de teams die meedoen aan het Guiness Zeslandentoernooi, waar gestreden wordt voor het recht om zich het beste rugbyteam van Europa te mogen noemen.

Yellowstone S01-04 (donderdag 30/01 Netflix) Moderne westernserie waarin rancher John Dutton (Kevin Costner) zijn gigantische grondgebied moet beschermen tegen allerlei interne en externe bedreigingen. De eerste vier (van de vijf) seizoenen zijn te zien. Lees de recensie.

The Recruit S02 (donderdag 30/01 Netflix) Spionageserie van de maker van Castle en The Rookie, over de jonge Owen Hendricks (Noah Centineo), die als jurist werkt voor de CIA. In het aanstaande seizoen gaat Hendricks op een gevaarlijke missie in Korea. Bekijk de trailer.