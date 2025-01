Mo: tweede seizoen van Netflix-serie met Mo Amer verschijnt eind januari

Aan de start van het tweede seizoen is Mo (komiek Mohammed 'Mo' Amer) verzeild geraakt in Mexico en moet hij zo snel mogelijk terug de grens over naar Amerika.

Het tweede seizoen van de komische dramaserie Mo is vanaf donderdag 30 januari te zien bij Netflix en vandaag werden de eerste beelden onthuld. Komiek Mohammed 'Mo' Amer geeft in de reeks gestalte aan Mohammed 'Mo' Najjar, een Palestijnse vluchteling die zich met zijn familie heeft gevestigd in Houston, Texas. Hij beschikt niet over een geldige verblijfsvergunning, maar probeert zich met veel humor staande te houden tussen twee verschillende culturen. Aan de start van het tweede seizoen is Mo verzeild geraakt in Mexico en moet hij zo snel mogelijk weer terug naar Houston, om de hoorzitting met betrekking tot de asielaanvraag van zijn familie bij te wonen. Amer bedacht de serie samen met Ramy Youssef, met wie hij eerder als acteur te zien was in de bejubelde komedieserie Ramy. Het tweede seizoen bestaat weer uit acht afleveringen.