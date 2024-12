Strike S06E01: bronmateriaal leidt af van gewoonlijke dynamiek

© BBC / Bronte Film & TV / Rob Youngson

De gewoonlijke, fijne dynamiek tussen de privédetectives raakt ondergesneeuwd door overmatig gezever over incels en vrouwenhaters.

Aan het begin van het vijfde seizoen van Strike wordt de verjaardag van Robin Ellacott (Holliday Grainger) gevierd in een gezellig etablissement. Tegen het einde van de avond wil Cormoran Strike (Tom Burke) haar zoenen. Maar Ellacott deinst terug. Uit verlegenheid, blijkt later. Niettemin blijven de twee in het zesde seizoen zij aan zij werken. Ditmaal aan een zaak die draait om de bedenker van een animatieserie die wordt vermoord. Net voor haar dood meldt ze zich op het kantoor van Strike en Ellacott. Ze is zenuwachtig en vertelt dat ze gestalkt wordt door ene Anomie, een entiteit die op basis van haar animatiereeks een videospel heeft gemaakt.

De privédetectives hebben het evenwel te druk en nemen geen nieuwe zaken aan. Als het duo verneemt van de dood van de vrouw, beginnen ze toch aan de zaak te werken, ook op verzoek van de nabestaanden en zakenpartners van de animator, die nog een film willen maken van The Ink Black Heart, zoals de horroranimatie is getiteld.

Het probleem van het zesde seizoen van Strike, dat eveneens The Ink Black Heart heet, is het bronmateriaal; het boek geschreven door J.K. Rowling. Daarin spiegelt de schrijver, onder het pseudoniem Robert Galbraith, de wijze waarop zij de laatste jaren vanwege haar denkbeelden over trans vrouwen online wordt aangevallen. De maker van de animatieserie lijkt haar stand-in. De online proleten die de vrouw treft zijn extreemrechtse misogyne types. Het probleem is dat deze ontwikkeling, inclusief de introductie van een openlijk racistisch personage dat onbedoeld hilarisch is in zijn kwaadaardige racisme, afleidt van de gewoonlijke dynamiek.

Ineens gaat een degelijke misdaadthriller niet meer om een zaak en om wie het heeft gedaan, maar om de perikelen die de auteur zelf heeft meegemaakt. Dat is een gemiste kans, omdat de serie wél sfeervol oogt, en omdat er een bijzondere chemie is tussen Burke en Grainger. Maar Strike verdient meer dan cartoonesk gewauwel over incels en aanverwanten.