Kijktips voor het weekend: Mission Cross, Until I Kill You, Detective #24 en meer

Verder kun je vanaf donderdag op Netflix kijken naar nieuwe afleveringen van Emily in Paris, alle seizoenen van Lost en recente bioscoopfilm Madame Web.

Mission Cross (vrijdag 09/08 Netflix) Komische misdaadfilm uit Zuid-Korea, waarin een huisman zijn verleden als geheim agent verborgen houdt voor zijn vrouw, die zelf werkt als rechercheur. Ze raken verwikkeld in een missie die hun huwelijk op de proef stelt.

Phir Aayi Hasseen Dillruba (vrijdag 09/08 Netflix) Romantische thriller uit Bollywood, waarin Rani en Rishu proberen de politie van Algra te ontwijken en samen weg te lopen. Als hun plan niet werkt besluit Rani een zachtaardige bewonderaar om hulp te vragen.

Inside the Mind of a Dog (vrijdag 09/08 Netflix) Documentaire voor het hele gezin, waarin de makers een kijkje proberen te geven in de belevingswereld van een hond. Daarbij worden er wetenschappelijke en emotionele inzichten over onze trouwe viervoeters onthuld.

Blue Ribbon Baking Championship (vrijdag 09/08 Netflix) Bakwedstrijd gepresenteerd door Jason Biggs en Sandra Lee, waarin bakkers die in regionale wedstrijden blue ribbon-winnaars zijn geworden op nationaal niveau met elkaar strijden voor 100.000 dollar.

Detective #24 (vrijdag 09/08 NPO 2) Zweedse thrillerserie waarin een in ongenade gevallen aanklager (Malin Levanon) die werkt in een asielzoekerscentrum samen met een Somalische vluchteling (Nasir Dhaghole) op zoek gaat naar een vermiste tiener. Lees hier meer.

Ten minste houdbaar tot (vrijdag 09/08 NPO Start) Komische dramaserie van de makers van De Luizenmoeder, waarin de met Paul (Ruben van der Meer) getrouwde Anna (Ricky Koole) nu alle kinderen uit huis zijn klaar is voor een nieuw begin. Lees de recensie.

The Instigators (vrijdag 09/08 Apple TV+) Komische misdaadfilm van Doug Liman (The Bourne Identity) over twee criminelen (Casey Affleck en Matt Damon) die na een mislukte roof op de vlucht slaan en daarbij een therapeut (Hong Chau) met zich meesleuren.

Romance in the House (zaterdag 10/08 Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea, over een man die nadat zijn bedrijf failliet gaat jarenlang geen contact heeft met zijn familie. Wanneer hij terugkeert als hun rijke huisbaas, volgt er een erg chaotische hereniging.

Until I Kill You (zaterdag 10/08 NPO 2) Britse true-crime-serie waarin een vrouw (Anna Maxwell Martin) begint vermoeden dat haar vriend (Shaun Evans, vooral bekend als de jonge Endeavour Morse) een duister verleden voor haar verborgen houdt. Lees hier meer.

Industry S03 (maandag 12/08 HBO Max) Britse dramaserie over een stel net afgestudeerde jongeren die concurreren voor een vaste baan bij een grote investeringsbank in Londen. Voor de derde reeks werd de cast verder uitgebreid met Kit Harington (Game of Thrones).

Dalgliesh (maandag 12/08 BBC First) Misdaadserie die zich afspeelt in de jaren zeventig en draait om de net weduwnaar geworden inspecteur Adam Dalgliesh (Bertie Carvel). De eerste zaak draait om de vergiftiging van een verpleegkundige in wording. Lees de recensie.

Dertigers S05 (maandag 12/08 VRT 1) Vlaamse versie van Dertigers, waarin in het vijfde seizoen een nieuwe vriendengroep geïntroduceerd wordt. In de première viert Sami (Issam Dakka) zijn verjaardag en wil de groep een bijzonder cadeau geven. Lees hier meer.

Chucky (maandag 12/08 Star Channel) Horrorserie van Don Mancini die dient als vervolg op zijn Child’s Play-films, waarin de door een seriemoordenaar bezeten pop Chucky (stem van Brad Dourif) op een rommelmarkt wordt gekocht door een tiener. Lees de recensie.

The Last Duel (maandag 12/08 Veronica) Historische dramafilm van Ridley Scott, waarin de mogelijke verkrachting van een vrouw (Jodie Comer uit Killing Eve) leidt tot een bittere vete tussen oude twee vrienden (Matt Damon en Adam Driver). Lees de recensie.

Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special (dinsdag 13/08 Netflix) Stand-up-special van komiek Matt Rife, met een bijzondere insteek: Rife stapt het podium op zonder iets te hebben voorbereid en de hele show bestaat uit geïmproviseerde interacties met het publiek.

American Murder: Laci Peterson (woensdag 14/08 Netflix) Driedelige documentaire over de verdwijning en dood van de acht maanden zwangere Laci Peterson. Ze wordt door haar man als vermist opgegeven, maar hij is later zelf een verdachte als haar lijk opduikt.

Daughters (woensdag 14/08 Netflix) Documentaire waarmee de makers de helende kracht van liefde willen tonen, over vier jonge vrouwen die zich voorbereiden op een hereniging met hun vader, door middel van een speciale dans in een gevangenis in Washington DC.

Worst Ex Ever (woensdag 14/08 Netflix) Documentaireserie van de producenten van Worst Roommate Ever, waarin nu de focus wordt gelegd op schimmige ex-geliefden. Aan de hand van ooggetuigenverklaringen komen de meest vreselijke gebeurtenissen aan het licht.

Bad Monkey (woensdag 14/08 Apple TV+) Komische misdaadserie van de maker van Ted Lasso, over een voormalig detective (Vince Vaughn) die nu in de horeca werkt als hygiëne-inspecteur. Via deze baan stuit hij plotseling weer op een moordzaak. Bekijk de trailer.

Bäckström (woensdag 14/08 CANAL+) Zweedse detectiveserie over de vaak vrij arrogante detective Evert Bäckström (Kjell Bergqvist), die erg graag pocht met het feit dat hij 99% van zijn moordzaken heeft opgelost. Het betreft de eerste twee seizoenen. Lees hier meer.

Emily in Paris S04 (donderdag 15/08 Netflix) Romantische dramaserie over de perikelen van een jonge Amerikaanse vrouw (Lily Collins) in Parijs, afkomstig van de maker van Sex and the City. Vijf afleveringen, de tweede helft volgt in september. Bekijk de trailer.

Lost (donderdag 15/08 Netflix) Thrillerserie over de overlevenden van een vliegtuigramp, die stranden op een eiland in de Grote Oceaan. Wanneer er onverklaarbare dingen gebeuren moeten ze zich verdiepen in de mysteries van hun nieuwe omgeving. Lees hier meer.

Madame Web (donderdag 15/08 Netflix) Door de pers gekraakte stripverfilming die zich afspeelt in de wereld van de recente Spider-Man-films. Een ambulance-medewerker (Dakota Johnson) met een speciale gave moet een aantal jonge vrouwen zien te beschermen.

The Other Woman (donderdag 15/08 Netflix) Romantische komediefilm over drie vrouwen (Cameron Diaz, Leslie Mann en Kate Upton) die ontdekken dat ze allemaal dezelfde partner (Nikolaj Coster-Waldau) hebben en dan besluiten om gezamenlijk wraak te nemen.

The Sandhamn Murders S06 (donderdag 15/08 NPO Plus) Zweedse misdaadserie die zich afspeelt op een eiland bij Stockholm. In de première stuit Nora (Alexandra Rapaport) op het strand op een bewusteloze vrouw die ontsnapte van een vrachtschip. Bekijk de trailer.

Boiling Point (donderdag 15/08 NPO Plus) Dramaserie die dient als vervolg op de film. Na de hartaanval van haar mentor Andy (Stephen Graham), probeert zijn protegee Carly (Vinette Robinson) met veel moeite zelf een restaurant draaiende te houden. Bekijk de trailer.

Hawaii Five-0 S09 (donderdag 15/08 Star Channel) Reboot van de gelijknamige serie uit de jaren zestig, over een team van agenten dat werkzaam is op het tropische eiland Hawaii. Alex O'Loughlin speelt de hoofdrol als teamleider Steve McGarrett. Lees de recensie.

FBoy Island (donderdag 15/08 Amazon Prime Video) Humoristische datingshow over een tropisch eiland met een aantal ‘FBoys’ en ‘Good Guys’, waar de vrouwelijke deelnemers de juiste keuze moeten maken. Gwen van Poorten en Jani Kazaltzis zijn de presentatoren.