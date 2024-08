Bäckström: Zweedse detectiveserie komt naar CANAL+

De eerste twee seizoenen van de Zweedse detectiveserie Bäckström zijn vanaf woensdag 15 augustus te zien bij CANAL+. De serie draait om de Zweedse detective Evert Bäckström (Kjell Bergqvist), een beroemdheid in eigen land die erg graag pocht met het feit dat hij 99% van zijn moordzaken heeft opgelost. In het eerste seizoen komt hij voor een mysterie te staan wanneer er op een afgelegen eilandje een met kogelgaten doorboorde schedel wordt gevonden. In het tweede seizoen onderzoekt Bäckström de moord op een advocaat aan wie hij zelf een enorme hekel had. Bäckström is gebaseerd op de boeken van Leif G.W. Persson, die naast auteur ook professor in de criminologie is, en kreeg eerder dit jaar ook nog een derde seizoen. Daarnaast bestaat er een Amerikaanse adaptatie met Rainn Wilson (The Office) als Bäckström.