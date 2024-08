Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Lost

© Bad Robot / ABC Studios

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Mission Cross (vrijdag 09/08 Netflix) Komische misdaadfilm uit Zuid-Korea, waarin een huisman zijn verleden als geheim agent verborgen houdt voor zijn vrouw, die zelf werkt als rechercheur. Ze raken verwikkeld in een missie die hun huwelijk op de proef stelt.

Phir Aayi Hasseen Dillruba (vrijdag 09/08 Netflix) Romantische thriller uit Bollywood, waarin Rani en Rishu proberen de politie van Algra te ontwijken en samen weg te lopen. Als hun plan niet werkt besluit Rani een zachtaardige bewonderaar om hulp te vragen.

Inside the Mind of a Dog (vrijdag 09/08 Netflix) Documentaire voor het hele gezin, waarin de makers een kijkje proberen te geven in de belevingswereld van een hond. Daarbij worden er wetenschappelijke en emotionele inzichten over onze trouwe viervoeters onthuld.

Blue Ribbon Baking Championship (vrijdag 09/08 Netflix) Bakwedstrijd gepresenteerd door Jason Biggs en Sandra Lee, waarin bakkers die in regionale wedstrijden blue ribbon-winnaars zijn geworden op nationaal niveau met elkaar strijden voor 100.000 dollar.

Romance in the House (zaterdag 10/08 Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea, over een man die nadat zijn bedrijf failliet gaat jarenlang geen contact heeft met zijn familie. Wanneer hij terugkeert als hun rijke huisbaas, volgt er een erg chaotische hereniging.

Na het weekend...

Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special (dinsdag 13/08 Netflix) Stand-up-special van komiek Matt Rife, met een bijzondere insteek: Rife stapt het podium op zonder iets te hebben voorbereid en de hele show bestaat uit geïmproviseerde interacties met het publiek.

American Murder: Laci Peterson (woensdag 14/08 Netflix) Driedelige documentaire over de verdwijning en dood van de acht maanden zwangere Laci Peterson. Ze wordt door haar man als vermist opgegeven, maar hij is later zelf een verdachte als haar lijk opduikt.

Daughters (woensdag 14/08 Netflix) Documentaire waarmee de makers de helende kracht van liefde willen tonen, over vier jonge vrouwen die zich voorbereiden op een hereniging met hun vader, door middel van een speciale dans in een gevangenis in Washington DC.

Worst Ex Ever (woensdag 14/08 Netflix) Documentaireserie van de producenten van Worst Roommate Ever, waarin nu de focus wordt gelegd op schimmige ex-geliefden. Aan de hand van ooggetuigenverklaringen komen de meest vreselijke gebeurtenissen aan het licht.

Emily in Paris S04 (donderdag 15/08 Netflix) Romantische dramaserie over de perikelen van een jonge Amerikaanse vrouw (Lily Collins) in Parijs, afkomstig van de maker van Sex and the City. Vijf afleveringen, de tweede helft volgt in september. Bekijk de trailer.

Lost (donderdag 15/08 Netflix) Thrillerserie over de overlevenden van een vliegtuigramp, die stranden op een eiland in de Grote Oceaan. Wanneer er onverklaarbare dingen gebeuren moeten ze zich verdiepen in de mysteries van hun nieuwe omgeving. Lees hier meer.

Madame Web (donderdag 15/08 Netflix) Door de pers gekraakte stripverfilming die zich afspeelt in de wereld van de recente Spider-Man-films. Een ambulance-medewerker (Dakota Johnson) met een speciale gave moet een aantal jonge vrouwen zien te beschermen.