Detective #24: speurneuzen in een explosief azc-dorp

Hoe explosief desinformatie over immigranten kan zijn in een moordzaak, hebben we de afgelopen twee weken in het Verenigd Koninkrijk gezien. Die context geeft de sterke Zweedse misdaadserie Detective #24 een vreemd, heel grimmig randje.

Het lijkt de start voor een onwaarschijnlijk speurdersduo dat met dit eerste seizoen (een tweede is in de maak) een intrigerend visitekaartje afgeeft. Scenarist Aron Levander (The Truth Will Out) en regisseur Zaida Bergroth (Tove) proberen knap de balans te bewaren tussen de grimmige actuele realiteit, vol xenofobie en polarisatie, en de soms wat kluchtige eigengereidheid en het egocentrisme van antiheldin Tilda. Niet iedere kijker zal haar direct in het hart kunnen sluiten. Maar het is knap dat iemand die in haar gedrag soms te onsympathiek voor woorden is, daar uiteindelijk toch in slaagt.