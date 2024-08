Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Detective #24

© SVT / ZDF / Film i Väst

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Detective #24 (vrijdag 09/08 NPO 2) Zweedse thrillerserie waarin een in ongenade gevallen aanklager (Malin Levanon) die werkt in een asielzoekerscentrum samen met een Somalische vluchteling (Nasir Dhaghole) op zoek gaat naar een vermiste tiener. Lees hier meer.

Ten minste houdbaar tot (vrijdag 09/08 NPO Start) Komische dramaserie van de makers van De Luizenmoeder, waarin de met Paul (Ruben van der Meer) getrouwde Anna (Ricky Koole) nu de kinderen uit huis zijn klaar is voor een nieuwe fase in haar leven. Lees de recensie.

Until I Kill You (zaterdag 10/08 NPO 2) Britse true-crime-serie waarin een vrouw (Anna Maxwell Martin) begint vermoeden dat haar vriend (Shaun Evans, onder meer bekend als de jonge Endeavour Morse) een zeer duister verleden voor haar verborgen houdt. Lees hier meer.

Nog lopende series dit weekend...

Maternal (vrijdag 09/08, NPO 1) Een gebeurtenis op de eerste dag na haar terugkeer op de werkvloer heeft grote gevolgen voor Maryam. Catherine is blij dat Lars uit Zweden komt om te helpen met Elis. Helen moet in het ziekenhuis haar neefje behandelen. Lees de recensie.

Tropenjaren (vrijdag 09/08 NPO 3) Jelle verrast Rosa met een romantisch weekendje weg in een fantastisch huisje... op Kamp Westerbork. Jelles ouders passen ondertussen op Stella, maar als Jelle's vader een hartaanval krijgt wordt ze noodgedwongen ondergebracht bij Bregje.

Beck S10 (zaterdag 10/08 NPO 3) Het team onderzoekt de dood van een man die op brute wijze is vermoord in zijn eigen appartement. Het slachtoffer blijkt zelf een strafblad te hebben. Becks kleinzoon Vilhelm belandt in een zeer penibele situatie. Laatste aflevering van het seizoen.

Oogappels (zaterdag 10/08 NPO 3) Na Beck zie je op NPO 3 een herhaling van een aantal afleveringen van het vierde seizoen van de dramaserie Oogappels. Er zal om 22.15 uur worden afgetrapt met de uitzending en deze duurt vervolgens tot ongeveer 02.10 uur in de nacht.

Lost Boys & Fairies (zondag 11/08 NPO 3) Gabriel krijgt een terugval, waardoor de adoptie van Jake in gevaar komt. Hij zoekt hulp en mag nogmaals zijn verhaal doen voor het adoptiepanel. En hij houdt contact met Jake via videoberichtjes. Laatste aflevering. Lees de recensie.

Vera S11 (zondag 11/08 NPO 1) Lizzy Swann, een populaire lerares, wordt dood gevonden aan de voet van een klif. Als Vera op onderzoek uitgaat, blijkt dat er van alles speelt binnen haar omgeving en dat iedereen in haar familie vreselijke geheimen bewaart. Lees de recensie.

Aankomende films...

La Quietud (zaterdag 10/08 NPO 2) Argentijnse dramafilm over twee zusters die heel lang gescheiden van elkaar leefden, maar weer herenigen als hun vader een beroerte krijgt. Deze hereniging legt vervolgens hun opzienbarende en intieme relatie bloot. Lees de recensie.

Happy Together (zondag 11/08 NPO 2) Keuzefilm van zomergast NOS-correspondent Garrie van Pinxteren. Het romantische drama volgt een koppel uit Hong Kong (gespeeld door Leslie Cheung en Tony Leung) wiens relatie tijdens een vakantie in Argentinië onder druk staat.

Toscaanse Bruiloft (maandag 12/08 NPO 3) Komische film van de regisseur van Costa! en Verliefd op Ibiza. Het verhaal draait om Sanne (Sophie van Oers), die in Toscane werkt als weddingplanner bij de luxe B&B van haar ouders, maar zelf maar geen man kan vinden.

Nog lopende series na het weekend...

Maternal (maandag 12/08 NPO 1) Helen merkt dat het niet de goede kant op gaat met haar en Guy. Catherine verwijdert een galblaas bij een patiënt. Maryam en Raz bespreken met een adoptiebegeleider de eventuele adoptie. Dagelijks te zien, met de finale op de vrijdag.

Dertigers (maandag 12/08 NPO 3) Reza twijfelt over zijn toekomst met Suus en zoekt steun bij Sam. Sam wil Jessie aan zijn oma voorstellen. Laura vraagt Jonas om hulp. Tijdens een avond uit komen Suus en Ruben Niels tegen. Ook te zien op dinsdag, woensdag en donderdag.

De Luizenmoeder (maandag 12/08 NPO 3) Er is een luizenplaag in de klas van Juf Ank en alle luizenmoeders worden opgetrommeld. Karel neemt uiteindelijk drastische maatregelen. Walter en Kenneth vragen zich af waarom zij als vaders met Moederdag geen presentje krijgen.

The Inheritance (donderdag 15/08 NPO 2) De politie onderzoekt de dood van Dennis. Dan wijst ze niet alleen in de richting van Susan, maar ook in de richting van haar ex Michael. Samen met zijn zussen gaat hij ondertussen op zoek naar het originele testament. Lees de recensie.

Nieuwe series na het weekend...

The Sandhamn Murders S06 (donderdag 15/08 NPO Plus) Zweedse misdaadserie die zich afspeelt op een eiland bij Stockholm. In de première stuit Nora (Alexandra Rapaport) op het strand op een bewusteloze vrouw die ontsnapte van een vrachtschip. Bekijk de trailer.