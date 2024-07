Bad Monkey: Vince Vaughn als detective in serie van Ted Lasso-maker

Na Ted Lasso (met Jason Sudeikis) en Shrinking (met Jason Segel) heeft tv-maker Bill Lawrence nog een derde komedieserie in aantocht bij Apple TV+. Bad Monkey is vanaf woensdag 14 augustus wekelijks bij de vod-dienst te zien, waarbij er wordt afgetrapt met de eerste twee (van de tien) afleveringen. Vince Vaughn geeft in de serie gestalte aan Andrew Yancy, die zijn baan bij de politie van Miami verloor en inmiddels in de horeca werkt als hygiëne-inspecteur. Als hij stuit op een zaak die begint met een uit de oceaan opgevist arm, is hij vastbesloten om de dader op te sporen en zo zijn oude baan terug te krijgen. Bijrollen zijn er voor Michelle Monaghan (Kiss Kiss Bang Bang), Rob Delaney (Catastrophe) en Jodie Turner-Smith (Queen & Slim). Daarnaast bevat Bad Monkey ook een gastrolletje voor Zach Braff, die eerder met Lawrence werkte aan Scrubs. De serie is een bewerking van het gelijknamige boek van Carl Hiaasen.