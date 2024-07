Emily in Paris: trailer voor vierde seizoen van Netflix-serie

Netflix onthulde vandaag de trailer voor het (eerste deel van het) vierde seizoen van Emily in Paris. In de vierde reeks is Emily (Lily Collins) van slag door al de dramatische perikelen op de mislukte bruiloft van Camille (Camille Razat) en Gabriel (Lucas Bravo): ze heeft sterke gevoelens voor twee mannen, maar Gabriel verwacht een baby met zijn ex en Alfie’s ergste nachtmerries over haar en Gabriel zijn inmiddels bevestigd. De chemie tussen Emily en Gabriel neemt verder toe wanneer ze samenwerken aan een Michelinster, maar twee grote geheimen dreigen roet in het eten te gooien. Het vierde seizoen zal zich volgens Collins ook gedeeltelijk afspelen in Rome. Emily in Paris werd bedacht door Darren Star (Sex and the City), die tevens Younger en Uncoupled maakte. De eerste vijf afleveringen van de aanstaande reeks verschijnen donderdag 15 augustus op Netflix en de resterende vijf volgen daarna op donderdag 12 september.