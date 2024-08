The Instigators: het rommelt in Boston Apple TV+ , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Casey Affleck en Matt Damon spelen minkukels met een hart in onevenwichtige maar onderhoudende heistfilm.

Filmmaker Doug Liman (The Bourne Identity, 2002) was woedend toen bleek dat zijn recent verschenen actiefilm Road House niet in de bioscoop te zien zou zijn. De titel ging direct naar Prime Video. Begrijpelijk: Liman maakt evident bioscoopfilms - films van 30-60 miljoen dollar, die een bioscooppremière verdienen. Apple TV+ pakt het ietsjes anders aan en gunde de Amerikaan voor zijn nieuwste wapenfeit The Instigators een Amerikaanse bioscooprelease van een schamele week. Spijtig: ook deze thriller had het wellicht goed gedaan op het grote scherm, alleen al vanwege de cast: Matt Damon en Casey Affleck spelen twee minkukels die deelnemen aan een overval die gigantisch in de soep loopt.

De plot speelt zich af in Boston, waar Rory (Damon) geld bij elkaar moet scharrelen zodat hij zijn zoon weer kan zien. Alcoholist Cobby (Affleck) zit eveneens krap bij kas. De heren worden door een misdaadsyndicaat gecharterd om een kluis te kraken – maar de kluis in kwestie blijkt leeg. The Instigators gaat al snel van kwaad tot erger, en Liman laat het tempo flink oplopen, terwijl de twee hoofdpersonen elkaar vakkundig afzeiken. Cobby heeft een pessimistische blik op de wereld; Rory is meer een optimist. Op zich werkt die dynamiek goed, hoewel de twee acteurs niet beschikken over veel komische power.

© Apple TV+

Niettemin sloeg Damon al vaker de handen ineen met Liman en maakten Damon en Affleck al vaker films in Boston. Met Ben Affleck uiteraard, dit ditmaal optreedt als executive producer. The Instigators kan niet tippen aan Ben Afflecks kronieken van Boston (zie Gone Baby Gone en The Town) maar is onmiskenbaar onderhoudend, dankzij de actie en dankzij al dan niet cartooneske bijrollen van Hong Chau, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Michael Stuhlbarg en Ron Perlman. De film lijdt vooral onder het script van Casey Affleck en Chuck MacLean (zijn City on a Hill, met Kevin Bacon, geeft ook een aardige weergave van Boston): dat hangt aan elkaar van ongeloofwaardigheden.

Maar dat Bostoniaanse dialect, dat blijft eens te meer zeer onweerstaanbaar.