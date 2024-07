Until I Kill You: Britse true-crime-serie in augustus te zien bij de NPO

Het op feiten gebaseerde misdaaddrama Until I Kill You komt in augustus naar de NPO: vanaf zaterdag 10 augustus zie je wekelijks een dubbele aflevering van de vierdelige reeks op NPO 2 en NPO Start en de complete serie is vanaf donderdag 8 augustus te streamen via NPO Plus. In Until I Kill You maakt Delia Balmer (Anna Maxwell Martin uit A Spy Among Friends) in een kroeg kennis met John Sweeney (Shaun Evans uit Endeavour Morse), waarna er een vrij onverwachte romance opbloeit. Tijdens hun relatie begint Delia echter te vermoeden dat haar nieuwe vriend een duister verleden voor haar verborgen houdt, waarna ook haar eigen leven in groot gevaar komt. Until I Kill You is gebaseerd op het door Balmer zelf geschreven boek Living with a Serial Killer, dat door Nick Stevens (The Pembrokeshire Murders) voor televisie werd bewerkt. De Nederlandse actrice Sallie Harmsen (De Stamhouder) vertolkt een bijrol in de serie.