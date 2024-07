Dertigers: vijfde seizoen van Vlaamse versie start in augustus op VRT 1

Het vijfde seizoen van de Vlaamse versie van Dertigers gaat volgende maand van start op VRT 1: vanaf maandag 12 augustus zie je (bijna) dagelijks een dubbele aflevering. Het vijfde seizoen van Dertigers volgt een nieuwe cast: Laura (Emma Moortgat), Nele (Sofie Joan Wouters), Jonas (Gilles van Hecke), Ruben (Roman van Houtven) en Sami (Issam Dakka) leerden elkaar in hun tienerjaren kennen en werden daarna praktisch familie. Vele jaren later zijn ze rond de dertig en bouwen ze hun leven uit in de Groene Gordel rond Brussel. In de première van de nieuwe reeks viert Sami zijn dertigste verjaardag en heeft de groep een speciaal cadeau in gedachten. De Vlaamse versie van Dertigers kreeg ook een zesde seizoen. De Nederlandse remake heeft nog geen zesde seizoen, maar het vijfde seizoen is momenteel (bijna) dagelijks te volgen op NPO 3.