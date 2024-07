Kijktips voor het weekend: Jackson & Malone, Beck, Shetland en meer

© Sky

Verder kun je komende week op Netflix kijken naar het tweede seizoen van de Duitse spionagethriller Kleo en het komische kostuumdrama The Decameron.

Sweet Home S03 (vrijdag 19/07 Netflix) Koreaanse horrorserie waarin mensen in monsters veranderen en terreur zaaien. Een gekwelde tiener en zijn buren moeten nu vechten voor hun leven terwijl ze ondertussen hun menselijkheid proberen te behouden. Laatste seizoen.

The Old Dog, New Tricks? (vrijdag 19/07 Netflix) Japanse dramaserie waarin een man die zijn brood verdient als voetballer een schok krijgt te verwerken als hij noodgedwongen moet stoppen. Daarna begint hij een geheel nieuwe carrière bij een sportmanagementbedrijf.

Too Hot to Handle S06 (vrijdag 19/07 Netflix) Temptation Island maar dan met een celibate twist: op een eiland vol met aantrekkelijke mensen kan een grote geldprijs gewonnen worden, maar die geldprijs wordt echter wel minder wanneer deelnemers fysiek contact hebben.

Find Me Falling (vrijdag 19/07 Netflix) Romantische komediefilm waarin een rockmuzikant (Harry Connick Jr.) zich na een mislukt comeback-album terugtrekt in een huis op een klif in Cyprus. Zijn nieuwe leven wordt echter bemoeilijkt door bezoekers en een oude vlam.

Skywalkers: A Love Story (vrijdag 19/07 Netflix) Biografische documentair over een man en een vrouw die de grenzen van hun liefde en vertrouwen op een wel heel bijzondere manier testen: ze beklimmen de hoogste gebouwen ter wereld om acrobatische stunts te doen.

Jackson & Malone (vrijdag 19/07 Videoland) Komische misdaadserie van de regisseur van Plan C, waarin twee detectives (Kevin Janssens en cabaretier Hans Teeuwen) naar een dorpje worden gestuurd om de moord op drie oude vrouwen te onderzoeken. Bekijk de trailer.

Those About to Die (vrijdag 19/07 Amazon Prime Video) Historische dramaserie van de scenarist van Saving Private Ryan en de regisseur van Independence Day, over gladiatoren in het oude Rome. Anthony Hopkins is te zien als keizer Vespasianus. Lees de recensie.

Lady in the Lake (vrijdag 19/07 Apple TV+) Misdaadthriller die zich afspeelt in de jaren zestig, over een huisvrouw (Natalie Portman) die zich opwerpt als onderzoeksjournalist. Ze duikt in de moord op een jonge vrouw uit een arme wijk in Baltimore. Bekijk de trailer.

The Reunion (vrijdag 19/07 VRT 1) Thrillerserie waarin Thomas (Ioan Gruffudd uit Liar) een mysterieuze uitnodiging ontvangt voor de reünie van zijn middelbare school. Eenmaal daar worden hij en zijn vrienden geconfronteerd met een oude tragedie. Bekijk de trailer.

De Luizenmoeder S02 (vrijdag 19/07 NPO 3) Komische serie waarin de jonge moeder Hannah (Jennifer Hoffman) zich staande probeert te houden tussen de talloze markante mensen waar ze in en rond de basisschool van haar jonge dochter mee te maken krijgt.

Tropenjaren (vrijdag 19/07 NPO 3) Komische serie waarin Rosa (Jelka van Houten) en haar man Jelle (Henry van Loon) worstelen met het ouderschap. Met bijrollen voor onder anderen Eva Crutzen (Bodem) en Eric van Sauers. Lees hier meer en bekijk onze interviews.

Shetland S08 (zaterdag 20/07 NPO 2) Misdaadserie waarin nu Ashley Jensen (Extras) de hoofdrol heeft overgenomen van Douglas Henshall. Ze speelt hier DI Ruth Calder, die zoekt naar iemand die getuige was van de moord op een politie-informant. Bekijk de trailer.

Beck S10 (zaterdag 20/07 NPO 3) Zweedse misdaadserie over rechercheur Martin Beck (Peter Haber). Valter Skarsgård (de jongere broer van acteurs Bill Skarsgård en Alexander Skarsgård) is dit seizoen weer te zien als Martins kleinzoon Vilhelm. Bekijk de trailer.

Vera S11 (zondag 21/07 NPO 1) Britse misdaadserie over rechercheur Vera Stanhope (Brenda Blethyn). In de première van het elfde seizoen onderzoekt ze de dood van een aannemer die op het punt stond te gaan getuigen in een rechtszaak. Lees de recensie.

SEAL Team S05 (zondag 21/07 Veronica) Militair drama over een speciaal team binnen de Amerikaanse Navy SEALs. In de première van het vijfde seizoen blijkt een trainings-oefening in werkelijkheid een dekmantel te zijn voor een gevaarlijkere missie. Bekijk de trailer.

Klem S04 (maandag 22/07 NPO 1) Het vierde seizoen van Klem is de eerdere bioscoopfilm die voor televisie in drie delen werd gesplitst. Hugo gaat met zijn gezin op bezoek Marius en Kitty in Italië, maar wordt weer meegesleurd in een criminele draaikolk. Dagelijks te zien.

The Good Doctor S07 (maanag 22/07, RTL 8) Slotseizoen van het ziekenhuisdrama over een jonge arts (Shaun Highmore) met savant-autismesyndroom. In deze laatste reeks afleveringen moet hij zijn carrière zien te combineren met het ouderschap. Lees hier meer.

My Life is Murder S02 (dinsdag 23/07 BBC First) Dramaserie die zich afspeelt in Australië en draait om broodbakker en voormalig agent Alexa Crowe (Lucy Lawless uit Xena: Warrior Princess), die nu als privédetective een oud-collega helpt met zijn werk. Bekijk de trailer.

M3GAN (woensdag 24/07 Netflix) Horrorfilm uit 2022 over een geavanceerde pop die een eigen bewustzijn creëert. Ze begint daarna echter gewelddadig gedrag te vertonen tegenover iedereen die ze ziet als bedreiging voor haar acht jaar oude eigenaar (Violet McGraw).

Resurrected Rides (woensdag 24/07 Netflix) Realityserie van de producenten van Pimp My Ride, gepresenteerd door komiek en voormalig SNL-castlid Chris Redd. Hij werkt samen met een team van auto-experts om allerlei oude roestbakken een flinke make-over te geven.

Dirty Pop: The Boy Band Scam (woensdag 24/07 Netflix) Amerikaanse documentaireserie over Lou Pearlman, de talentenscout achter populaire boybands als The Backstreet Boys en Nsync, die later ontmaskerd werd als het meesterbrein achter een enorme Ponzi-fraude.

Dark Waters (woensdag 24/07 Netflix) Rechtbankdrama van de maker van I'm Not There en Carol, over de jarenlange juridische strijd die advocaat Robert Bilott (Mark Ruffalo) voerde tegen een chemicaliënbedrijf dat illegaal afval dumpte. Eveneens met Anne Hathaway.

Legend (woensdag 24/07 Netflix) Op feiten gebaseerde Britse gangsterfilm uit 2015 over de identieke tweeling Ronnie en Reggie Kray (een fraaie dubbelrol van Tom Hardy), die in de jaren zestig met geweld en intimidatie de macht grijpen in de onderwereld van Londen.

Time Bandits (woensdag 24/07 Apple TV+) Fantasyserie gebaseerd op de film van Terry Gilliam, afkomstig van de makers van What We Do in the Shadows. Penelope (Lisa Kudrow uit Friends) reist met haar dievenbende door de tijd en rekruteert een elfjarige jongen.

Hudson & Rex S06 (woensdag 24/07 Star Channel) Canadese misdaadserie gebaseerd op de Duitse televisieklassieker Commissaris Rex. Charlie Hudson (Jon Reardon) is een agent die werkt met een zeer ongebruikelijke partner: de Duitse herder Rex. Bekijk de trailer.

The Decameron (donderdag 25/07 Netflix) Komische serie met Zosia Mamet (Girls) die zich afspeelt in het Italië van de 14e eeuw. Terwijl de Zwarte Dood verderf zaait in Florence, trekken de welgestelde lieden met hun bedienden naar het platteland. Bekijk de trailer.

Kleo S02 (donderdag 25/07 Netflix) Duitse thrillerserie waarin een eigenzinnige spionne (denk aan Villanelle uit Killing Eve) die ooit door haar eigen mensen werd opgesloten na de val van de muur weer vrijkomt en verzeild raakt in een dodelijk spel. Bekijk de trailer.

Tokyo Swindlers (donderdag 25/07 Netflix) Japanse dramaserie waarin een team oplichters plots lucht krijgt van eersteklas onroerend goed ter waarde van tien miljard yen. Ze deinzen nergens voor terug om hun meest ambitieuze klus ooit tot een goed einde te brengen.

Flikken Maastricht S16 (donderdag 25/07, NPO 1) Nederlandse misdaadserie waarin agenten Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier) zaken oplossen in en rond de hoofdstad van Limburg. De afleveringen zijn dagelijks te zien. Lees de recensie.

Lost Boys & Fairies (donderdag 25/07 NPO Plus) Britse dramaserie over een homostel dat probeert om een kind te adopteren. Een van hen twijfelt echter of hij een goede vader zal zijn, omdat hij kampt met een traumatische jeugd en een drugsverslaving. Bekijk de trailer.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare (donderdag 25/07 Amazon Prime Video) Film van regisseur Guy Ritchie over een leger-eenheid (met onder meer Henry Cavill) die tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt opgericht door Winston Churchill. Bekijk de trailer.

Charlie Hustle & The Matter of Pete Rose (donderdag 25/07 HBO Max) Documentaire over het leven en de carrière van de controversiële honkballer Pete Rose. De legendarische speler werd eind jaren tachtig voor het leven geschorst voor wedden op wedstrijden.