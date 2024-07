Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met onder meer Kleo

Alles over tv, series, films en podcasts

© Julia Terjung / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Sweet Home S03 (vrijdag 19/07 Netflix) Koreaanse horrorserie waarin mensen in monsters veranderen en terreur zaaien. Een gekwelde tiener en zijn buren moeten nu vechten voor hun leven terwijl ze ondertussen hun menselijkheid proberen te behouden. Laatste seizoen.

The Old Dog, New Tricks? (vrijdag 19/07 Netflix) Japanse dramaserie waarin een man die zijn brood verdient als voetballer een schok krijgt te verwerken als hij noodgedwongen moet stoppen. Daarna begint hij een geheel nieuwe carrière bij een sportmanagementbedrijf.

Too Hot to Handle S06 (vrijdag 19/07 Netflix) Temptation Island maar dan met een celibate twist: op een eiland vol met aantrekkelijke mensen kan een grote geldprijs gewonnen worden, maar die geldprijs wordt echter wel minder wanneer deelnemers fysiek contact hebben.

Find Me Falling (vrijdag 19/07 Netflix) Romantische komediefilm waarin een rockmuzikant (Harry Connick Jr.) zich na een mislukt comeback-album terugtrekt in een huis op een klif in Cyprus. Zijn nieuwe leven wordt echter bemoeilijkt door bezoekers en een oude vlam.

Skywalkers: A Love Story (vrijdag 19/07 Netflix) Biografische documentair over een man en een vrouw die de grenzen van hun liefde en vertrouwen op een wel heel bijzondere manier testen: ze beklimmen de hoogste gebouwen ter wereld om acrobatische stunts te doen.

Na het weekend...

M3GAN (woensdag 24/07 Netflix) Horrorfilm uit 2022 over een geavanceerde pop die een eigen bewustzijn creëert. Ze begint daarna echter gewelddadig gedrag te vertonen tegenover iedereen die ze ziet als bedreiging voor haar acht jaar oude eigenaar (Violet McGraw).

Resurrected Rides (woensdag 24/07 Netflix) Realityserie van de producenten van Pimp My Ride, gepresenteerd door komiek en voormalig SNL-castlid Chris Redd. Hij werkt samen met een team van auto-experts om allerlei oude roestbakken een flinke make-over te geven.

Dirty Pop: The Boy Band Scam (woensdag 24/07 Netflix) Amerikaanse documentaireserie over Lou Pearlman, de talentenscout achter populaire boybands als The Backstreet Boys en Nsync, die later ontmaskerd werd als het meesterbrein achter een enorme Ponzi-fraude.

Dark Waters (woensdag 24/07 Netflix) Rechtbankdrama van de maker van I'm Not There en Carol, over de jarenlange juridische strijd die advocaat Robert Bilott (Mark Ruffalo) voerde tegen een chemicaliënbedrijf dat illegaal afval dumpte. Eveneens met Anne Hathaway.

Legend (woensdag 24/07 Netflix) Op feiten gebaseerde Britse gangsterfilm uit 2015 over de identieke tweeling Ronnie en Reggie Kray (een fraaie dubbelrol van Tom Hardy), die in de jaren zestig met geweld en intimidatie de macht grijpen in de onderwereld van Londen.

The Decameron (donderdag 25/07 Netflix) Komische serie met Zosia Mamet (Girls) die zich afspeelt in het Italië van de 14e eeuw. Terwijl de Zwarte Dood verderf zaait in Florence, trekken de welgestelde lieden met hun bedienden naar het platteland. Bekijk de trailer.

Kleo S02 (donderdag 25/07 Netflix) Duitse thrillerserie waarin een eigenzinnige spionne (denk aan Villanelle uit Killing Eve) die ooit door haar eigen mensen werd opgesloten na de val van de muur weer vrijkomt en verzeild raakt in een dodelijk spel. Bekijk de trailer.