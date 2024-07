Shetland S08E01-02: nieuwe hoofdpersoon maakt uitstekende indruk NPO , Serie , Recensie , TV • Gisteren • leestijd 2 minuten • 142 keer bekeken • bewaren

Ashley Jensen volgt Douglas Henshall op in zinderende opening van achtste deel.

De Schotse actrice Ashley Jensen, bij het grote publiek bekend als de aangever van Ricky Gervais in Extras (2005-2007), treedt in het achtste seizoen van Shetland in de voetsporen van Douglas Henshall (Jimmy Pérez in de serie), aangezien Henshall besloot om er na zeven delen mee te stoppen. En ere wie ere toekomt: Jensen zet vanaf haar eerste scène een uiterst intrigerend personage neer. Rechercheur Ruth Calder (Jensen) groeide op in Shetland, maar besloot op haar achttiende verjaardag het hazenpad te kiezen. In Londen heeft ze zich omhoog gewerkt tot een succesvolle politie-inspecteur. Als een belangrijke informant wordt vermoord, krijgt Calder de opdracht om weer naar haar geboortegronden af te reizen.

Daar heeft de agente logischerwijs geen zin in; om familie en vrienden van toen weer onder ogen te komen. Maar ze kan niet anders: een jonge vrouw (Maisie Norma Seaton speelt Ellen Quinn) is getuige van de moord en is vanuit Londen naar Shetland gevlucht, waar ook haar familie vandaan komt. Het is aan Calder en haar tijdelijke collega Alison 'Tosh' McIntosh (Alison O’Donnell speelde jarenlang de secondant van Pérez) om Ellen zo snel mogelijk te vinden. Ook twee beroepscriminelen zijn op het eiland gespot. Scenarist Paul Logue, ook bekend van het misdaaddrama Vera, schreef de openingsaflevering en daarnaast een groot deel van de rest van het achtste seizoen van Shetland.

© ITV Studios / BBC

Je zou kunnen zeggen dat hij genadeloos is voor sommige personages, want de openingsaflevering laat zich omschrijven als buitengewoon fatalistisch. Op Shetland zijn nauwelijks bomen, en is de gure wind getuige van een in zekere zin letterlijk hardvochtig klimaat. Jensen, die ook beschikt over komisch talent, weet die zwaarmoedigheid af en toe af te wisselen met spitsvondige Schotse humor. Het is vast moeilijk geweest voor de makers om een geschikte opvolger voor Henshall te vinden, maar de casting van Jensen is zonder twijfel een uitstekende zet.