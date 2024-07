Tropenjaren: komische serie gaat in juli van start bij de NPO

Naast De Luizenmoeder gaat er binnenkort nog een andere komedie op herhaling bij de NPO: vanaf 19 juli kun je elke vrijdag kijken naar een aflevering van Tropenjaren. De serie volgt Rosa (Jelka van Houten uit De Poli) en haar man Jelle (Henry van Loon uit De Luizenmoeder), die net ouders zijn geworden van hun eerste kind. Het koppel doet hun uiterste best om voor hun jonge dochter te zorgen en hun levens te leven als voorheen, maar uitgaan en feesten lijkt toch steeds meer plaats te moeten maken voor luiers en babysitters. Eva Crutzen heeft een bijrol als de zus van Rosa. De actrice zou na Tropenjaren uiteindelijk zelf de hoofdrol spelen in haar eigen komische dramaserie Bodem. Verder zijn ook Eric van Sauers (Klem) en Sara Janneh (Koningshuis the musical) te zien in bijrollen. Tropenjaren is gebaseerd op een Israëlisch tv-format dat werd bewerkt door Elzelien Peters (Dertigers), die eerder al met Van Houten werkte aan Jeuk.