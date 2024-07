My Life is Murder: tweede seizoen van misdaadreeks komt in juli naar BBC First

Oud-rechercheur en fervent broodbakker Alexa Crowe (Lucy Lawless uit Xena: Warrior Princess) verkast in het tweede deel van My Life is Murder van het Australische Melbourne naar het Nieuw-Zeelandse Auckland om dichter bij haar broer Will (Martin Henderson uit Grey’s Anatomy en Virgin River) te wonen. Daar raakt ze betrokken bij een eigenaardige moordzaak: de eigenares van een stoffenwinkel zou op een ochtend zonder enige aanleiding een entrepreneur hebben doodgeschoten. Crowe wordt ook in het tweede deel, dat vanaf dinsdag 23 juli wordt uigezonden bij BBC First, weer bijgestaan door hacker Madison Feliciano (Ebony Vagulans). Nieuw gezicht is voormalig rugbyspeler Joe Naufahu (Game of Thrones) die gestalte geeft aan Reuben Wulf, een café-eigenaar waar Crowe brood aan begint te leveren. Het tweede seizoen van My Life is Murder bestaat uit tien afleveringen. Het vierde deel van de serie werd dit voorjaar in Nieuw-Zeeland uitgezonden.