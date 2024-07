Lady in the Lake S01E01-02: heerlijk broeierige boekverfilming met Natalie Portman

Van auteur Laura Lippman, bekend van haar misdaadthrillers, werd nog niet veel verfilmd. Na Every Secret Thing (2014) is Lady in the Lake, gebaseerd op het boek uit 2020, de tweede titel. De Israëlisch-Amerikaanse film- en televisiemaker Alma Har’el vormde de roman om tot zeven afleveringen. Het verhaal speelt zich af in Baltimore, midden jaren zestig. Ingewijden weten dat Lippman net als haar echtgenoot David Simon een chroniqueur is van Baltimore. En Lady in the Lake voelt in de verte als een soort prelude op The Wire.