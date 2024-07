Those About to Die S01E01-02: ambitieus maar meer van hetzelfde Amazon , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Matteo Graia / Peacock

Acteurs Anthony Hopkins en Iwan Rheon zijn getypecast als respectievelijk Romeinse keizer en kwelgeest in weinig verheffend historisch drama.

Streamingdienst Prime Video kijkt niet op een dubbeltje meer of minder: het tweede deel van The Lord of the Rings: The Rings of Power kost naar verluidt tussen de 100 en 150 miljoen dollar. Those About to Die, een tiendelig historisch drama over de hegemonie van de Romeinse keizer Vespasianus (een rol van Anthony Hopkins) heeft 140 miljoen dollar mogen kosten. Daar krijg je ook wat voor terug: de reeks ademt films als Stanley Kubricks Spartacus (1960) en Ridley Scotts Gladiator (2000). Scenarist Robert Rodat, bekend van het scenario van Saving Private Ryan (1999), bewerkte het boek van Daniel P. Mannix uit 1958 tot tien afleveringen.

Het resultaat is een bombastisch epos dat zich afspeelt in Rome rond het jaar zeventig. De stad was, zoals in de eerste aflevering wordt afgekondigd, ‘ooit het bastion van civilisatie, maar is nu een beerput van corruptie en verval’. Om het gepeupel tevreden te stellen bouwt generaal Flavius (Jojo Macari) in het nieuwe stadscentrum een sportarena. Een amfitheater waar gladiatoren elkaar tot de dood zullen bevechten. Those About to Die speelt zich af in de catacomben van het Colosseum, evenals op de renbaan van Circus Maximus, waar de wagenrennen worden gehouden. Bekend terrein voor de fervent kijker van Romeinse drama’s.

© Reiner Bajo / Peacock

De serie leunt hevig op typecasting. Dat begint al met Hopkins, die met zijn Shakespeareaanse ervaring moeiteloos een keizer neerzet. Acteur Iwan Rheon, die furore maakte als de gewetenloze Ramsay Bolton in Game of Thrones, speelt Tenax, een Romeinse maffioso die geld verdient aan het exploiteren van mensenleed. Hij reist zelfs af naar slavenveilingen waar tot slaaf gemaakte mensen uit het Afrikaanse deel van het Romeinse Rijk na een lange, gruwelijke weg terechtkomen – dat Those About to Die ook dat deel van de geschiedenis toont, is exemplarisch voor de ambitie van de reeks.

© Reiner Bajo / Peacock

Tóch oogt de serie als meer van hetzelfde. Rome (2005-2007) deed het beter. En de parallellen met Game of Thrones dienen zich ook al snel aan ten aanzien van de verbeeldingen van bacchanalen en orgies. Het is simpelweg moeilijk te verklaren waarom deze peperdure serie een meerwaarde zou zijn in het televisieaanbod.