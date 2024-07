Jackson & Malone S01E01-03: satire over het dorpsleven en het misdaadgenre an sich

Het duo krijgt als taak om ‘het kwaad te elimineren’ maar schroomt niet geweld in te zetten tegen de dorpelingen zelf. Jackson steekt niet onder stoelen of banken dat hij geenszins bemoeienis wil. En journalisten worden door Malone weggejaagd, die voortdurend dreigt met de revolver die hij bij zich draagt.

Cabaretier Hans Teeuwen bedacht deze serie en schreef met Max Porcelijn (Penoza) en Jonathan van het Reve (Makkelijk Scoren) aan de scripts. Je zou verwachten dat Teeuwen alle ruimte krijgt om te schmieren, maar zijn personage houdt zich behoorlijk in. Hoewel de wijze waarop Jackson in de eerste aflevering een gijzelnemer weet te sussen alsof het een naïeve kleuter is dan wel weer kenmerkend is voor de komiek. Het is geen verrassing dat Jackson & Malone het sowieso moet hebben van dit soort absurditeiten, waarbij de makers kleinburgerlijk Nederland in hun hemd lijken te zetten.