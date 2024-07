Overzicht: nieuwe series en films bij de NPO met Shetland en Beck

© ITV Studios

Welke series en films zijn binnenkort te bekijken bij NPO? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Startende series dit weekend...

Tropenjaren (vrijdag 19/07 NPO 3) Komische serie waarin Rosa (Jelka van Houten) en haar man Jelle (Henry van Loon) worstelen met het ouderschap. Met bijrollen voor onder anderen Eva Crutzen (Bodem) en Eric van Sauers. Lees hier meer en bekijk onze interviews.

Shetland S08 (zaterdag 20/07 NPO 2) Misdaadserie waarin inmiddels Ashley Jensen (Extras) de hoofdrol heeft overgenomen van Douglas Henshall. Ze speelt DI Ruth Calder, die zoekt naar iemand die getuige was van de moord op een politie-informant. Lees de recensie.

Beck S10 (zaterdag 20/07 NPO 3) Zweedse misdaadserie over rechercheur Martin Beck (Peter Haber). Valter Skarsgård (de jongere broer van acteurs Bill Skarsgård en Alexander Skarsgård) is in dit seizoen nogmaals te zien als Martins kleinzoon Vilhelm. Bekijk de trailer.

Vera S11 (zondag 21/07 NPO 1) Britse misdaadserie over rechercheur Vera Stanhope (Brenda Blethyn). In de première van het elfde seizoen onderzoekt ze de dood van een aannemer die op het punt stond te gaan getuigen in een grote rechtszaak. Lees de recensie.

Nog lopende series dit weekend...

De Luizenmoeder (vrijdag 19/07 NPO 3) Komische serie waarin Hannah (Jennifer Hoffman) zich staande probeert te houden tussen de markante mensen waar ze in en rond de basisschool van haar dochtertje mee te maken krijgt. De reeks wordt op de maandag weer hervat.

The Sketch Artist (vrijdag 19/07, NPO 2) In de stad worden willekeurig mensen doodgeschoten. Het team wordt ingeschakeld om de moordenaar tegen te houden. Bernard gaat in therapie en doet onderzoek naar de verdwijning van Evi's zoontje. Laatste twee afleveringen.

Oogappels S03 (zaterdag 20/07, NPO 3) Na Beck zie je op NPO 3 een herhaling van een aantal afleveringen van het derde seizoen van de dramaserie Oogappels. Er zal om 21.55 uur worden afgetrapt met de uitzending en deze duurt vervolgens tot ongeveer 01.50 uur in de nacht.

Startende series series na het weekend...

Klem S04 (maandag 22/07 NPO 1) Het vierde seizoen van Klem is de eerdere bioscoopfilm die voor tv in drie delen werd gesplitst. Hugo gaat met zijn gezin op bezoek bij Marius en Kitty in Toscane, Italië, maar wordt vervolgens weer snel meegesleurd in een criminele draaikolk.

Flikken Maastricht S16 (donderdag 25/07, NPO 1) Nederlandse misdaadserie waarin agenten Eva van Dongen (Angela Schijf) en Floris Wolfs (Victor Reinier) zaken oplossen in en rond de hoofdstad van Limburg. De afleveringen zijn dagelijks te zien. Lees de recensie.

Lost Boys & Fairies (donderdag 25/07 NPO Plus) Britse dramaserie over een homostel dat probeert om een kind te adopteren. Een van hen twijfelt echter of hij een goede vader zal zijn, omdat hij last heeft van zijn traumatische jeugd en een drugsverslaving. Bekijk de trailer.

Aanstaande films...

Quo vadis, Aida? (vrijdag 19/07, NPO 2) Bejubelde dramafilm die zich afspeelt tijdens de val van Srebrenica halverwege de jaren negentig. Een lerares die als vertaler werkt voor de Verenigde Naties moet vluchten wanneer Servische militairen de stad aanvallen. Lees de recensie.

Les Misérables (zondag 21/07, NPO 2) Keuzefilm van zomergast Eric van der Burg, gebaseerd op de gelijknamige musical. De vrijgelaten dief Jean Valjean (Hugh Jackman) krijgt het aan de stok met agent Javert (Russell Crowe). Anne Hathaway won een Oscar voor haar bijrol.

De Heineken ontvoering (zondag 21/07, NPO 3) Misdaadfilm over de ontvoering van Freddy Heineken (Rutger Hauer): de biermagnaat zit wekenlang vastgeketend terwijl de kidnappers (met onder anderen Gijs Naber en Teun Kuilboer) 35 miljoen gulden aan losgeld willen.

Nog lopende series na het weekend...

Four Lives (maandag 22/07 NPO 2) Na de vondst van het lichaam van Jack Taylor oefenen de families van de slachtoffers nog meer druk uit op de politie. Een verdachte wordt gearresteerd en een Londens rechercheteam neemt de zaak over. Slotaflevering van de serie.

De Luizenmoeder (maandag 22/07 NPO 3) Komische serie waarin Hannah (Jennifer Hoffman) zich staande probeert te houden tussen de markante mensen waar ze in en rond de basisschool van haar dochter mee te maken krijgt. Ook deze week weer elke werkdag te zien.

Dertigers S05 (maandag 22/07 NPO 3) Reza zoekt naar duidelijkheid in zijn relatie met Suus en twijfelt door haar mogelijke vertrek naar Aruba. Ondertussen begint Jonas zich steeds meer af te vragen wat hij echt wil. Tevens te zien op op dinsdag, woensdag en donderdag.

The Suspect (dinsdag 23/07 NPO 2) Joe gaat zelf op onderzoek uit en dat brengt hem naar Liverpool. De politie ziet hem nog steeds als verdachte en houdt hem in de gaten. Joe ontdekt iets met betrekking tot zijn gezin dat hij liever niet had geweten. Lees de recensie .