SEAL Team: vijfde seizoen gaat in juli van start bij Veronica

Het vijfde seizoen van SEAL Team is in Nederland vanaf zondag 21 juli te zien bij Veronica. Het militaire drama van tv-maker Benjamin Cavell (Justified) volgt een speciaal elite-team binnen de Amerikaanse Navy SEALs en toont de impact van hun gevaarlijke missies op zowel de soldaten als hun familieleden. De leider van de unit wordt gespeeld door David Boreanaz, die eerder al te zien was in langlopende series als Angel en Bones. In de première van het vijfde seizoen krijgt het team een erg grote schok te verwerken, wanneer blijkt dat een trainings-oefening in werkelijkheid een dekmantel is om een wapenexpert uit een van de gevaarlijkste landen ter wereld te krijgen. SEAL Team is afkomstig van de Amerikaanse zender CBS, hoewel de serie in Amerika inmiddels verhuisd is naar vod-dienst Paramount+. Daar debuteerde in 2022 ook nog een zesde seizoen, terwijl het zevende en laatste seizoen er op 11 augustus van dit jaar première gaat.