The Ministry of Ungentlemanly Warfare: film van Guy Ritchie komt naar Amazon Prime Video

Na The Covenant komt ook de volgende film van regisseur Guy Ritchie (The Gentlemen) in Nederland naar Amazon Prime Video: de komische spionagethriller The Ministry of Ungentelmanly Warfare is vanaf donderdag 25 juli bij de streamingdienst te zien. Ritchie herenigde voor de film met Henry Cavill, die eerder te zien was in het door hem geregisseerde The Man from U.N.C.L.E. The Ministry of Ungentelmanly Warfare draait om een speciale leger-eenheid die tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt opgericht door Winston Churchill (Rory Kinnear). De door hem geselecteerde mannen moeten geheime missies uitvoeren achter vijandelijke linies. Naast Cavill zijn er bijrollen voor onder meer Alan Ritchson (Reacher), Eiza González (3 Body Problem) en Henry Golding (Crazy Rich Asians). De film is een (naar verluidt wel erg losse) bewerking van het gelijknamige boek van Damien Lewis, waarbij Ritchie ook zelf meeschreef aan het script.